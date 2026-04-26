自由廣場》1.25兆軍購預算是最低防衛量能！

◎ 劉希文

立法院藍白黨團審軍購預算以來，一直忽略要滿足台灣的最低防衛量能：精準飛彈火箭、雷達通訊、敏銳軟硬體整合C5ISR、源源不絕無人機彈藥，充分構成對敵方入侵的嚇阻。

國防特別條例與特別預算是前後兩階段，核心圍繞「防衛量能」：前階段先決定法源、項目範圍與預算上限，關鍵是整體規模是否足以保衛台灣；後階段再審武器與系統，重點是須符合法定目的與財政紀律。若前階段忽略整體量能是否足夠，後階段再怎麼精細審查，也難彌補防衛量能不足的結構性缺陷。

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一．二五兆預算是根據二〇二六至二〇三三年敵情威脅（中共軍費連年七％增長），成比例調升台灣的國防預算，跟威脅升高的速度相匹配，精算出能達到「有效嚇阻臨界點」的「最小作戰量能」；任何刪減就像在飛機引擎上少裝螺絲。

若刪減預算，在野黨必須面對如何補足剩下的嚇阻缺口？將冒險導致台灣不足以嚇阻對方發起入侵戰爭。

C5ISR系統是必要的，這是一套以軟硬體整合為核心的戰力加乘系統，好像人體的「神經系統」，串聯既有硬體，在戰場「目標發現即摧毀」！若沒有這套系統，飛彈海馬士恐將淪為反應遲緩的鐵管！

三三五〇億無人機預算，不只是採購，而是要給國內廠商一個長期穩定的市場預期。烏俄戰爭已證明，大量的無人機是嚇阻昂貴武器與實現不對稱作戰的關鍵。無人機以機代人、以量補質，國內的自主軍工產能可以減少人員損傷，形同增加大量作戰人員，是小國作戰的絕佳利器！現在美國願意技術移轉給台灣，八年規模的預算是建立產業研發與生產線的保證。

當台灣被敵方封鎖，國內自主生產線是支撐待援的生命線！無人機與彈藥的量能源源不絕，就是嚇阻的核心。這筆預算必要，因為換得台灣未來五十年的自主軍工量能、以及無數年輕人的生命安全！

（作者為台中的哲學教授）

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