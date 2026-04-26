自由廣場》現代戰爭啟示 充實軍備才保險

◎ 蘇勳璧

近來台灣社會流傳著一種「戰爭必將毀滅一切」的恐懼感，並推導出「為了平安只能投降」的失敗主義。這種思維已脫離現代戰爭的現實。觀察烏俄戰爭與中東衝突，戰爭面貌早已改變：不再是傳統的大規模全民肉搏，而是高科技裝備的精準較量。在前方交火同時，後方的人民依然照樣過日子、上班、喝咖啡…

許多人誤以為戰爭一開打，全台將瞬間化為廢墟。但從基輔或德黑蘭的現狀來看，即便在衝突期間，電力、網路、商業活動依然運行。原因在於現代戰爭的主角是無人機、導彈防禦系統與電子戰。只要我們擁有充分的軍備—特別是強大的防空攔截網與不對稱作戰能力—就能將衝突限制在軍事區域，甚至在空中攔截威脅。人民之所以能「照樣過日子」，靠的不是敵人的仁慈，而是先進武器擋住了侵略。

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鄭麗文等政治人物主張「避戰」與「對話」，暗示增加軍備會刺激對方。這種論點忽略了核心事實：在現代體制下，「投降」換來的平安極其脆弱。一旦失去主權，台灣引以為傲的全民健保、自由轉帳的資產、不受監控的社群媒體，將瞬間被極權體制接收或瓦解。當生活方式不再受法治保護，而是受獨裁者支配，那不叫平安，叫「被專制殖民」。

我們必須建立共識：和平不是求來的，是靠實力撐起來的！

現代戰爭靠的是「質」而非「量」。當台灣擁有足夠的精準導彈、能在海上殲滅敵軍的無人機群，以及讓對手付出慘痛代價的防禦體系時，戰爭反而最不可能發生。對侵略者而言，若無法在短時間取得壓倒性勝利，且須面對長期軍事與經濟損耗，這種「戰爭成本」將使其不敢輕舉妄動。強化國防不是為了求戰，而是確保即便在最壞的情況下，台灣的社會運作、人民的日常生計，都能獲得最大限度的保障。

我們不需要被「戰爭恐怖化」的言論麻痺。現代戰爭告訴我們，只要有充分準備，國家就有能力防衛領土。真正的和平，是建立在「我有能力讓你打不下來」的實力之上。不要因恐懼而選擇跪下，失去的不只是主權，還有你視為理所當然的每一天。唯有手握先進軍備，我們才能底氣十足地告訴下一代：我們守住了台灣，也守住了你們的日常！

（作者為中台灣教授協會常務理事）

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