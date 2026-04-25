自由廣場》「最後一公里」痼疾 中共官員戳破「惠台」難行

◎ 竹木一工

鄭習會後，中共提出惠台十大政策，民進黨政府籲國人謹慎對待；商總理事長許舒博還嗆聲政府不要站在產業及人民的對立面。鄧小平說「實踐是檢驗真理的唯一標準」，所以檢核中共惠台政策的唯一標準是中共歷次惠台政策的成果。尤其是中共官員如何看待惠台政策，更是真理中的真理。

中共全國政協常委、港澳台僑委員會副主任，台盟中央專職副主席吳國華在「打通惠台政策落實中的堵點難點」文章中指出，政策落地「最後一公里」尚未完全打通：出台的具體實施意見較為寬泛，缺乏配套政策支撐和實際可操作性，落實過程中存在末端梗阻、執行偏差等問題。他指出的「最後一公里」痼疾，亦出現在中共自詡的對自家企業「惠企政策」的落實中，例如中國百度AI就指出病兆包括：政策落地難、兌現慢、操作性差、配套措施缺失，導致看得見摸不著、政務服務重形式輕實效、部門間推諉扯皮、新官不理舊賬、幹部不作為、數位化服務基層人員操作不熟練、法治保障薄弱、合同履約難、仲裁效率低、企業維權成本太高〜等現象。

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政經體制是社會價值體系與官場文化的搖籃，中共的惠台與惠企政策在落實中遇到的痼疾本是同一根源。中共民間順口溜「前途是光明的，道路是荊棘的」，點出中共講一套做一套的詐欺文化痼疾，尤其近日，中共開始採取流氓手段阻止外資撤離，將來台資想撤離，亦將遇到同樣手段，國人此時欲乘惠台政策之興而去，必須先評估自己企業的內外部資源解決上述荊棘的能力，才不會敗興而歸，甚至死在「荊棘的道路上」。

（作者從商）

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