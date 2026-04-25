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自由廣場》「柯式語法」成了特權霸凌的遮羞布？

2026/04/25 05:30

◎ 宜和蓒

一般民眾若在急診室或病房對醫護人員大聲嚷嚷，甚至辱罵、動粗，輿論勢必群起激憤，社會定然同意「醫療暴力零容忍」。然而，當場景換成擁有政治光環的政客，這把衡量是非的尺，似跟著權力形狀彎曲了。

近日，民眾黨創黨主席柯文哲遭爆料，於晚間十點堂而皇之地直闖新光醫院護理站，要求值班醫師與主護說明非他診療的病患病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓。匪夷所思的是，醫院高層事後緩頰，將基層醫護人員承受的巨大壓力輕描淡寫地歸於「柯式語法」，甚至稱其「沒有惡意」。這不禁讓人想問：難道只要擁有政治特權，「柯式語法」就能成為深夜施壓醫護的免死金牌嗎？

首先，我們必須嚴厲譴責這位傲慢的當事人。柯文哲是醫師出身，應清楚醫療體系的運作規範與隱私倫理，更該體恤基層醫護人員日夜顛倒、高壓值班的辛勞。但他卻仗以「關心員工家屬」為名，行「特權施壓」之實。一個非該病患主治醫師的涉貪政客，憑什麼在深夜，要求當班醫護放下手邊的救命工作，為他進行專屬的「病情報告」。

其次，醫院高層的反應，詮釋了「鄉愿」與「懦弱」。面對自家第一線的醫護人員在社群平台上委屈控訴，高層非但沒有捍衛員工的尊嚴與工作環境，反而急著為政客擦脂抹粉，發明出「柯式語法」這種荒謬至極的開脫之詞。

請問醫院高層：如果若是一位無權無勢的市井小民，在晚上十點跑到護理站要求醫師把白天的事「說明白」，院方還會說這是「某某式語法，沒有惡意」嗎？日後全台病患家屬，都可比照這位政客，半夜衝進護理站要求值班醫師報告嗎？如果不行，醫院高層就是雙標，更重重打了自家醫護人員一記耳光，讓人心寒。

最後，醫療專業不容政治特權踐踏，醫護人員的尊嚴更不該是政客展現官威的墊腳石。我們強烈譴責柯文哲這種挾特權干擾醫療運作的傲慢行徑，更唾棄醫院高層毫無脊梁、背棄基層的鄉愿作風。台灣社會絕不能容忍這種「理不責權貴」的荒謬雙標！

（作者為國小教師）

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