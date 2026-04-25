自由廣場》航線之外的戰場 我非洲外交的地緣政治壓力測試

◎ 楊聰榮

台灣與史瓦帝尼的外交關係，是目前少數仍維持正式邦交的非洲連結。這條看似單純的訪問航線，實際上橫跨東南亞、印度洋與東非多個地緣政治敏感區域，使每一次元首出訪，都成為一場高度複雜的國際協調工程。飛行路徑不只是技術安排，更是外交空間的具體呈現。

在印度洋區域，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加位於關鍵航道附近，具備中繼與備援功能。這些國家雖規模不大，卻在航權、補給與緊急降落等方面扮演重要角色。當這些節點提供合作時，航線運作可維持穩定與彈性，一旦出現限制或不確定性，整體飛行計畫的風險與成本便會迅速上升。

請繼續往下閱讀...

這樣的風險並不來自單一國家的決定，而是來自區域權力結構的變化。中國近年在印度洋的經濟與基礎建設布局，已逐步轉化為政治影響力。港口建設、機場投資與基礎設施援助，讓許多島國在外交決策上必須考量更大的外部壓力。航權與過境許可，不再只是航空管理問題，而成為一種可被操作的政策工具。

飛航路線的可行性，取決於「是否存在替代選項」。目前台灣前往非洲仍可透過中東或東非主要國家轉進，這意味著航線並未被封鎖，但彈性已明顯下降。當備援節點減少，航程規劃將更加依賴少數關鍵國家，任何一個環節的變動都可能放大整體風險。這種結構使台灣的非洲外交，在形式上仍可運作，在實質上卻承受更高的不確定性。

航線問題也反映出外交競逐的層次轉變。過去的外交競爭多集中於邦交國數量與國際組織參與，如今則延伸至基礎設施、運輸網絡與後勤支持。當航權、停靠與補給都可能成為談判籌碼，外交已不只是政治宣示，而是整體系統能力的比拚。這種變化意味著，小型國家在特定節點上的影響力反而被放大，成為大國博弈中的關鍵變數。

從台灣角度觀察，有三個層面的挑戰。第一是安全與穩定性，航線的不確定性提高，必須投入更多資源進行風險控管。第二是外交成本，替代航線意味著更長距離與更高費用，使出訪代價上升。第三是戰略空間，當航線選擇受限，外交行動的時間與節奏也受影響。最後時間壓力也是一個非常重要的考慮。

這樣的壓力同時也是一種提醒，台灣的外交布局不能只停留在邦交維繫，而需要擴展到運輸與後勤網絡的建立。強化與中東、東非國家的合作關係，建立穩定的轉運節點，將有助於降低單一區域的依賴風險。同時也可思考更長期的策略，包括多元航線規劃與制度化合作機制，使外交行動不因單一國家的態度而受到過度影響。

台灣非洲外交航線的風險，本質上不是技術問題，而是地緣政治壓力的具體呈現。當航線承載政治意涵，每一次起飛與降落都反映國際權力結構的變動。如何在這樣的環境中維持行動能力，不只是外交技巧的考驗，更是整體國家戰略韌性的展現。

（作者為時事評論員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法