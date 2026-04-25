自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》航線之外的戰場 我非洲外交的地緣政治壓力測試

2026/04/25 05:30

◎ 楊聰榮

台灣與史瓦帝尼的外交關係，是目前少數仍維持正式邦交的非洲連結。這條看似單純的訪問航線，實際上橫跨東南亞、印度洋與東非多個地緣政治敏感區域，使每一次元首出訪，都成為一場高度複雜的國際協調工程。飛行路徑不只是技術安排，更是外交空間的具體呈現。

在印度洋區域，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加位於關鍵航道附近，具備中繼與備援功能。這些國家雖規模不大，卻在航權、補給與緊急降落等方面扮演重要角色。當這些節點提供合作時，航線運作可維持穩定與彈性，一旦出現限制或不確定性，整體飛行計畫的風險與成本便會迅速上升。

這樣的風險並不來自單一國家的決定，而是來自區域權力結構的變化。中國近年在印度洋的經濟與基礎建設布局，已逐步轉化為政治影響力。港口建設、機場投資與基礎設施援助，讓許多島國在外交決策上必須考量更大的外部壓力。航權與過境許可，不再只是航空管理問題，而成為一種可被操作的政策工具。

飛航路線的可行性，取決於「是否存在替代選項」。目前台灣前往非洲仍可透過中東或東非主要國家轉進，這意味著航線並未被封鎖，但彈性已明顯下降。當備援節點減少，航程規劃將更加依賴少數關鍵國家，任何一個環節的變動都可能放大整體風險。這種結構使台灣的非洲外交，在形式上仍可運作，在實質上卻承受更高的不確定性。

航線問題也反映出外交競逐的層次轉變。過去的外交競爭多集中於邦交國數量與國際組織參與，如今則延伸至基礎設施、運輸網絡與後勤支持。當航權、停靠與補給都可能成為談判籌碼，外交已不只是政治宣示，而是整體系統能力的比拚。這種變化意味著，小型國家在特定節點上的影響力反而被放大，成為大國博弈中的關鍵變數。

從台灣角度觀察，有三個層面的挑戰。第一是安全與穩定性，航線的不確定性提高，必須投入更多資源進行風險控管。第二是外交成本，替代航線意味著更長距離與更高費用，使出訪代價上升。第三是戰略空間，當航線選擇受限，外交行動的時間與節奏也受影響。最後時間壓力也是一個非常重要的考慮。

這樣的壓力同時也是一種提醒，台灣的外交布局不能只停留在邦交維繫，而需要擴展到運輸與後勤網絡的建立。強化與中東、東非國家的合作關係，建立穩定的轉運節點，將有助於降低單一區域的依賴風險。同時也可思考更長期的策略，包括多元航線規劃與制度化合作機制，使外交行動不因單一國家的態度而受到過度影響。

台灣非洲外交航線的風險，本質上不是技術問題，而是地緣政治壓力的具體呈現。當航線承載政治意涵，每一次起飛與降落都反映國際權力結構的變動。如何在這樣的環境中維持行動能力，不只是外交技巧的考驗，更是整體國家戰略韌性的展現。

（作者為時事評論員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書