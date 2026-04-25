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自由廣場》評日本軍售解禁 日中結構性對抗的新階段

2026/04/25 05:30

◎ 李其澤

四月廿一日，日本高市內閣完成《防衛裝備移轉三原則》運用指針的大幅修訂，取消「救難、輸送、警戒、監視、掃海」五類限制，使軍艦、飛彈等殺傷性裝備得以對外輸出。這不是技術性鬆綁，而是日本戰後安全角色的轉向——從和平主義約束下的軍事強國，轉為以軍工輸出塑造區域秩序的戰略國。

這一步並非橫空出世。一九七〇年代以來日本維持近乎全面禁武出口；二〇一四年安倍政府鬆動舊制，開放人道援助與共同研發轉移，並為 GCAP 下一代戰機鋪路。此次改變的關鍵，是將「可出口殺傷性裝備」正面制度化，讓灰色地帶能力轉為正式戰略工具。

轉向背後有三股推力。其一，中日摩擦升級︰高市早苗去年明言，中國若對台動武並伴隨封鎖，可能構成日本「存立危機事態」，台海已納入安保法制可啟動的場景。其二，川普衝擊下的避險︰當美國穩定性再被質疑，日本更傾向把軍工視為安全資產。其三，烏克蘭與中東戰爭的教訓︰沒有持續量產，就沒有嚇阻與繼戰力。

這次改變雖大卻非無界——原則上不得向戰區輸出武器，個案審查保留；但「特殊情況」的例外已制度化，為印太盟友與美日同盟取得彈性。最具代表性的是四月十八日的日澳軍艦大單︰三菱重工為澳洲建造新型巡防艦，約一百億澳幣。更具地緣意義的是菲律賓可能引進退役的阿武隈級護衛艦——若成真，日菲合作將從政治互信躍升至維修、訓練、後勤的準軍事層次。日本軍售已非市場行為，而是戰略工具。

北京的反應也不再是情緒性抗議，而是結構性反制。官媒將此定義為「突破戰後秩序」，援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》否定日本「正常軍事國家」的正當性；並已對部分日本實體祭出雙用途物項出口管制。中國反對的已不只是一項武器案，而是日本國家角色的整體轉型；東京突破的也不只是幾條規則，而是戰後軍力「受束縛者」的身分。中日對抗，已從議題式摩擦走向秩序碰撞！

當然，日本並未告別和平憲法——第九條仍在，個案審查未廢。但和平憲法雖未在文本上走入歷史，已在實踐中不斷後退與重新解釋。解禁的意義，是讓日本不修憲下更公開地活進「後和平憲法時代」。

對台灣而言，這是雙重現實！日本把台海納入安保視野、輸出軍工能力，可能提高中國在第一島鏈施壓的成本；但台海也將更深嵌入中日對抗、美日同盟與印太聯動，風險耦合上升。真正值得警惕的，不是日本賣不賣武器，而是印太已進入秩序快速重組的時代。未來中日之爭，恐不只是漸進改變與反制的循環，而是誰更能承受結構性對抗的代價。

（作者為彰師大副教授）

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