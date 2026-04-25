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自由廣場》當「好用」成為日常 模糊的國安界線

2026/04/25 05:30

◎ 劉哲廷

那是一種微妙的不安。當你站在路口，等待紅燈轉綠的瞬間，本該屬於城市節奏的遲疑與呼吸，忽然被一個精準到秒的數字取代。來自中國的應用程式「高德地圖」，以「紅綠燈倒數」的便利性為名，悄然進入日常。它並不粗暴、不張揚，甚至顯得體貼：替你預測等待時間，讓通勤更有效率。但問題恰恰在此：當一切都被預測、被計算、被提前揭示，我們是否也在不知不覺中，將自身交付給一個更巨大的、不可見的系統？

中國製App之所以引發疑慮，從來不只是因為它來自某個地理位置，而是其背後的制度結構。當企業依法必須配合國家調取數據，當個人行為在技術上可被無限追蹤與分析，這些應用程式便不再只是工具，而是某種延伸的治理裝置。你以為你在使用地圖，其實你正在被描繪：你的移動軌跡、生活習慣、甚至時間感，都被轉譯為可計算的數據語言！

「紅綠燈倒數」不再只是交通資訊，而是象徵：它標示的不只是幾秒後的通行權，而是我們如何逐步接受一種被精準管理的生活。正如我們早已習慣導航指引、演算法推薦，乃至於社群媒體替我們篩選世界。

在這場爭議中，最容易被忽略的，是使用者本身。那些下載的人，往往只是因為它「好用」。這正是問題的核心──當技術的優越性掩蓋了其背後的風險，我們該如何做出知情且負責任的選擇？政府的責任不僅是管制，更是對大眾的說明與教育；而社會的成熟，則體現在是否能在便利與風險之間，做出不那麼直覺、卻更長遠的判斷。

我們真正需要的，不是一個更精準的倒數計時，而是一種重新學會等待的能力。等待，不只是時間的流逝，而是一種對不確定性的容忍，一種不被完全掌控的自由。

（作者為詩人，自由工作者）

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