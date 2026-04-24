自由廣場》連國防機密簡報都缺席 藍委不為監督、只想卡預算

◎ 不孝

監督國防預算，前提不是先搶麥克風，而是先把機密簡報聽完。立法院外交及國防委員會日前再為國防特別條例開會後，國民黨在該委員會成員幾乎全數缺席，僅陳永康到場。高喊嚴格監督的人，連最基本的出席義務都沒完成。出席責任都沒先做到，監督就很難成立。

行政部門也不是完全沒有交代。除了再開機密會議，國防部隔天也公布七大類採購項目的公開版，把可公開的內容先攤在陽光下。這當然不表示所有爭議都已消失，但已足以把問題拉回國會責任。既然會議開了、資料也補了，質疑的一方就該進場、聽完、問完，再把反對理由與刪修方向具體提出來！

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若認為特別條例規模過大，或個別項目排序失當，當然可以逐條質疑。但成熟的監督，不是把「黑箱」或「空白支票」反覆掛在嘴上，而是講清楚哪一筆過高、哪一項過急、哪個年度配置應該重排。若連程序上的基本功都沒做，留下的往往只有聲量，不是內容。

這件事不能只當成一般朝野口角，因為它確實有時效壓力。國防部已說明，部分美方發價書與首期付款若延宕，可能影響後續軍購程序。美國國會議員也公開催促台灣立法院儘速處理延宕的國防支出。當中國軍事壓力沒有停，國會若再把審議責任拖成姿態競賽，消耗的就不只是議事時間，還可能壓縮台灣的防衛節奏與政治信用。

國防預算可以反對，也可以要求刪修，但前提是先完成審議程序。真正能讓人民信服的監督，不是先喊口號，而是把不能接受的項目逐條指出，把替代版本清楚提出。藍委連國防機密簡報都缺席，監督就很難成立；國會在國安議題上的可信度，也會跟著受損！（作者為退休人士）

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