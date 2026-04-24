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自由廣場》「蓬萊米」問世百週年的意義與影響

2026/04/24 05:30

◎ 楊明憲

在一百年前，一九二六年四月廿四日台北鐵道旅館舉行的「第一九屆大日本米穀大會」，當時台灣總督伊澤多喜男在會中宣布，將原本稱為「內地種米」的日本型稻米命名為「蓬萊米」，並於五月五日正式由總督府通令全國使用此名稱。「蓬萊米」的命名由來，是因產自台灣這個「蓬萊仙島」稻米之雅稱。

其實在蓬萊米出現之前，台灣原生種稻米屬於「秈米」（在來米），口感較硬、不具黏性，而在日治時期，日本移民與內地市場偏好口感軟黏的「梗米」。最初試圖直接從日本內地引進品種，但因台灣緯度較低、氣溫高且日照時間短，導致日本品種發生早熟現象，產量極低且品質不佳。

蓬萊米的成功並非偶然，而是是透過品種馴化與雜交的艱辛過程，一九二二年磯永吉與其助手末永仁在陽明山竹子湖選育出「中村」品種獲得成功，打破日本稻無法在台灣生長的迷思。末永仁技師後續克服稻熱病問題，進行「龜治」與「神力」兩品種的雜交，一九二九年終於在台中州農事試驗場選育出「臺中六十五號」品種，是一九四五年前後的主要梗稻品種，而且還能在台發展為一年二熟制，增加糧食供應，從此開啟台灣蓬萊米的新時代。磯永吉、末永仁因此分別被譽為「蓬萊米之父」與「蓬萊米之母」。現在台灣水稻很多雜交育種都以「臺中六十五號」為親本，農業部台中農改場的入口廣場有座「豐收」紀念牌，即是紀念其貢獻。

蓬萊米的問世，對台灣有深遠的影響，歸納有五：（一）奠定台灣現代農業的基礎，包括建立近代灌溉系統、作物育種制度、農業試驗研究體系，及農業推廣制度，讓農業從傳統轉向科學化與現代化；（二）促使日本政府投入大量資金建設大型水利工程，如嘉南大圳完工於一九三〇年，以擴大種植面積，使台灣成為日本海外糧倉的重要基地；（三）輸出大量蓬萊米至日本，同時提高農民收入，使台灣繼蔗糖外銷之後成為「米糖經濟」，但也因與甘蔗競爭土地，形成「米糖相剋」的局面；（四）改變台灣人的食米口味，從原本偏好的在來米逐漸轉向蓬萊米；（五）確保台灣的糧食安全，目前蓬萊米單位產量已較早期提高六倍以上，使我國稻米自給率超過百分之百，對於我國糧食安全的確保及米價穩定，具有相當的貢獻。

這不是只有餐桌上的一碗白飯，回首百年前的蓬萊米，也見證台灣農業的改變與進步，期望未來的台灣稻米產業仍持續與國人消費及生產共榮共存！

（作者為臺灣農村經濟學會前理事長）

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