自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》昔對上海爛薯沉默／炒作「發芽美薯」 誰在操作食安恐慌？！

2026/04/24 05:30

◎ 郭索

近期在野黨與部分網路社團大肆炒作政府進口美國馬鈴薯的議題，刻意放大海關在邊境檢驗中發現個別長芽案例，進而扭曲為政府縱放問題食品流入市場，甚至指控整體制度失靈。這類說法看似關心食安，實則混淆檢疫流程與風險控管概念，將正常的邊境把關機制操作成政治攻擊素材，藉此製造恐慌情緒，誘導民眾對政府與國際貿易產生不信任。

然而，檢驗發現問題並予以處置，本就是食品安全制度正常運作的展現。長芽馬鈴薯含有較高濃度的龍葵鹼，確實不適合食用，但這並不代表整批產品皆有問題，更不意味著政府放任危險食品進入市場。相反地，正是因為有制度化的抽驗與篩檢，才能在第一時間將不合格品項攔截或銷毀。當政治人物刻意忽略這一點，將個案無限上綱為全面危機，本質上就是利用資訊落差進行認知操作。

更值得對照的是，數年前中國上海在封控期間，民眾實際收到政府配給卻早已發芽甚至變質的馬鈴薯，在極端物資匱乏下，被迫在飢餓與中毒風險之間掙扎。那不是假設性的食安疑慮，而是真實發生的人道困境，反映出極權體制在危機治理中的崩潰與失能。當人民連基本食物品質都無法保障時，所謂的「國家能力」不過是空洞宣傳。

諷刺的是，今日在台灣高喊食安危機的同一批政治力量，對於中共過去的封控災難卻選擇沉默，甚至曾公開肯定其強硬措施。這種對外寬容、對內嚴苛的雙重標準，顯示其關注焦點並非人民健康，而是政治立場的操作。當「疑美」成為預設立場，任何與美國相關的政策都可被扭曲為危機，進而服務於特定的兩岸敘事。

因此，「發芽馬鈴薯」爭議的核心從來不只是食安問題，而是資訊戰與認知作戰的縮影。當藍色政治勢力與紅色宣傳邏輯逐漸交織，透過錯誤訊息與情緒動員影響公共判斷，台灣社會若缺乏基本科學素養與制度信任，極易被牽引至非理性的集體恐慌。真正需要警惕的，不是經過檢驗後被攔下的問題馬鈴薯，而是那些被刻意放大的恐懼與謊言，正一點一滴侵蝕民主社會的判斷能力。

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書