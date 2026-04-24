自由廣場》昔對上海爛薯沉默／炒作「發芽美薯」 誰在操作食安恐慌？！

◎ 郭索

近期在野黨與部分網路社團大肆炒作政府進口美國馬鈴薯的議題，刻意放大海關在邊境檢驗中發現個別長芽案例，進而扭曲為政府縱放問題食品流入市場，甚至指控整體制度失靈。這類說法看似關心食安，實則混淆檢疫流程與風險控管概念，將正常的邊境把關機制操作成政治攻擊素材，藉此製造恐慌情緒，誘導民眾對政府與國際貿易產生不信任。

然而，檢驗發現問題並予以處置，本就是食品安全制度正常運作的展現。長芽馬鈴薯含有較高濃度的龍葵鹼，確實不適合食用，但這並不代表整批產品皆有問題，更不意味著政府放任危險食品進入市場。相反地，正是因為有制度化的抽驗與篩檢，才能在第一時間將不合格品項攔截或銷毀。當政治人物刻意忽略這一點，將個案無限上綱為全面危機，本質上就是利用資訊落差進行認知操作。

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更值得對照的是，數年前中國上海在封控期間，民眾實際收到政府配給卻早已發芽甚至變質的馬鈴薯，在極端物資匱乏下，被迫在飢餓與中毒風險之間掙扎。那不是假設性的食安疑慮，而是真實發生的人道困境，反映出極權體制在危機治理中的崩潰與失能。當人民連基本食物品質都無法保障時，所謂的「國家能力」不過是空洞宣傳。

諷刺的是，今日在台灣高喊食安危機的同一批政治力量，對於中共過去的封控災難卻選擇沉默，甚至曾公開肯定其強硬措施。這種對外寬容、對內嚴苛的雙重標準，顯示其關注焦點並非人民健康，而是政治立場的操作。當「疑美」成為預設立場，任何與美國相關的政策都可被扭曲為危機，進而服務於特定的兩岸敘事。

因此，「發芽馬鈴薯」爭議的核心從來不只是食安問題，而是資訊戰與認知作戰的縮影。當藍色政治勢力與紅色宣傳邏輯逐漸交織，透過錯誤訊息與情緒動員影響公共判斷，台灣社會若缺乏基本科學素養與制度信任，極易被牽引至非理性的集體恐慌。真正需要警惕的，不是經過檢驗後被攔下的問題馬鈴薯，而是那些被刻意放大的恐懼與謊言，正一點一滴侵蝕民主社會的判斷能力。

（作者為自由評論者）

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