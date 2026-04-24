自由廣場》院會這一票 就是台灣的國家立場！

◎ 洪浦釗

立法院即將面對的譴責決議案，不應被視為單純的政黨表態。當總統的出訪專機因中國政治干預而無法成行，這已經超越了傳統的外交挫折，而是直接卡住台灣對外行動的現實衝突。中國的意圖相當明確，就是透過施壓第三國沒收台灣的移動權利，並藉此測試台灣內部的政治防護力。在這種情況下，院會的那一票，投下的就是台灣身為一個主權國家最基本的生存意志。

我們必須理解，這場競爭的性質已經改變。過去兩岸在國際舞台上的角力，多半停留在論述與空間的拉鋸，無論是代表權的爭論或外交空間的擠壓，仍屬政治宣傳的範圍。然而，這次專機受阻，已經把政治壓力轉化為具體限制，直接切斷台灣與世界的行動連結。當飛航與過境都能被當成施壓工具，問題就不再只是外交，而是台灣已經沒有退讓空間！

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警惕中國誘發台灣內部消耗的操作

我們必須警惕中國這種誘發內部消耗的操作。透過製造外交挫折，中國成功在台灣內部引發關於責任歸屬的爭論。只要朝野各黨在此刻選擇相互指責，外部壓力就會被轉化為內部的分裂動能。對於部分在野力量而言，將焦點鎖定在對執政黨的檢討，或許是出於政黨競爭的考量，但這種做法只會讓中國的施壓在台灣內部產生效果。

這張選票考驗的，是台灣政治人物在國家利益面前的判斷。如果國會在此刻不能展現一致對外的立場，中國就會確信，其施壓能在台灣內部產生分化效果。一旦這個判斷被確立，未來針對台灣官員或元首的行動限制，將可能逐步出現，甚至成為一種常態。國會議員必須體認到，這一票並不是在支持任何政黨，而是在守住台灣對外行動的基本能力。

一致性立場可爭取國際信任

這一票的影響範圍不只侷限於台海兩岸。當全球多個重要國家將台海安全納入共同關切，友盟也在觀察台灣面對這類主權挑戰時，是否具備足夠的穩定性。國際社會對台灣的支持，很大程度建立在台灣能否展現一致而穩定的立場上。

如果台灣國會能在這種攸關行動能力的議題上形成跨黨派共識，對外釋放的將是一個清楚訊號。台灣在主權與對外行動上沒有模糊空間。反之，任何政治性的躲閃或保留，都會被解讀為台灣意志的鬆動。這不只會讓中國有機可乘，也會削弱國際民主社群對台灣的信任。

投票本身即是主權意志的具體實踐

院會決議不只是象徵性的語言。當航權與過境這些基本權利被當成施壓工具，台灣就沒有中立或退讓的空間。每一位國會議員按下表決器的瞬間，都在回答一個問題。台灣能否以一致的國家立場，來面對中國持續升高的壓力。當前局勢已經容不下政黨利益的精算，因為當國家的行動能力被限制時，沒有任何一個政黨能從中獲得真正的利益。

院會這一票，不是投給哪一個政黨，而是投給台灣自己。在這樣的時刻，沒有中立的位置，也不存在模糊的空間！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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