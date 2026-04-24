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社論》誰讓中共能如此廉價打壓台灣
社論》國共一中和平讓中華民國再次躺平
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社論》兩種「見習生」
社論》拿納稅人的錢背叛台灣
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林修民 半導體看天下》韓國的問題不只是依賴記憶體，政府親中也是個大問題
博硯說法》Grab與華為形成策略聯盟，國安疑慮升級
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
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社群
名家分享～張育萌》戰爭，早就已經開始了
李忠憲的思考》看不見的封鎖與最後的選擇 台灣還剩什麼自由
黃澎孝練「孝」話》不要用中華民國招搖撞騙⁉️要不就讓「台灣民主國」復國吧‼️
健康醫療網》【控鉀・穩住心與腎】50歲男性急性腎損傷 血鉀高達8 心跳險停止
黑熊學院》避難背包 這樣準備更省力
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自由廣場》出訪受阻3轉變 北京對台施壓再升級！
自由廣場》敵我不分 「親中」路線危及國本
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自由廣場》院會這一票 就是台灣的國家立場！
自由廣場》昔對上海爛薯沉默／炒作「發芽美薯」 誰在操作食安恐慌？！
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自由廣場》漫畫：先閹內再擾外
2026/04/24 05:30
◎ 樂子
先閹內再擾外
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