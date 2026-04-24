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自由廣場》出訪受阻3轉變 北京對台施壓再升級！

2026/04/24 05:30

◎ 王宏仁

賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯與馬達加斯加臨時撤回飛航許可而暫緩。這起事件提醒台灣社會更應該正視，是否北京對台策略出現了根本性的變化與影響。仔細推敲，這次受阻其實可以歸納出三個關鍵轉變。

第一，北京對第三國施壓的「強度明顯升級」。過去中國在處理台灣領導人出訪問題時，多半採取外交抗議或低調協調，但這次卻在短時間內讓三個國家同步改變決定，顯示其不僅有能力動員經濟與外交資源，更願意承擔國際觀感的成本。這代表北京在對台操作上，已更傾向使用高壓、即時且具示範效果的工具。對其他國家而言，這是一種訊號：未來若涉台，北京可能會動用更直接的槓桿。

第二，北京對賴清德總統的政治定位已經不具有彈性。相較於過去的蔡英文總統時期，北京長期將賴總統視為立場更為明確的對象。在這樣的認知框架下，賴總統的每一次出訪，都不只是外交行程，而被放大為政治象徵。因此，即使此次並未過境美國，也沒有刻意升高對抗語言，北京仍選擇在第一時間進行阻斷，目的是在於建立一種「可以限制台灣領導人行動空間」的政治印象。

第三，這三個東非島國的經濟結構，使其難以承受外部壓力。無論是基礎建設、投資、觀光或債務安排，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加近年與中國的連結都持續加深。這種關係未必意味著它們「親中」，但在面對未來發展前景的風險時，決策自然趨於保守。這將迫使既有的「一中政策」被解釋得更嚴格，進而影響實際決策。

然而，這次事件固然具有警訊，但也無須悲觀。北京的壓力雖強，卻不可能無限擴張。若過度頻繁動用，也會反過來引發其他國家的警惕與反感。

台灣社會應該要透過此次事件了解，賴清德總統是透過民主程序選出的國家領導人。當外部力量對其進行壓制時，受影響的並不只是個人或政黨，而是台灣整體政治體制的正當性。台灣的回應，既要務實調整風險管理，也要維持社會內部的基本共識，不分黨派團結起來捍衛我們選出來的總統。這不只是一次出訪的問題，而是關乎台灣如何在外部壓力下，持續維持自身的政治韌性與集體立場！

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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