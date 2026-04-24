社論》誰讓中共能如此廉價打壓台灣

「鄭習會」後不久，賴總統出訪史瓦帝尼就因中國向相關國家施壓而取消，對於「鄭習會」後發表的對台10項措施，政府是否因此更無接受可能？行政院表示，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際交流空間的做法，政府無法接受」。（資料照）

賴清德總統原定週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼，然而中國強行介入，施壓我國專機飛往史國途中需經過之塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國飛航管制區，脅迫取消專機飛航許可。由於事發突然，備案仍具變數，基於國家安全與飛航安全為最高考量，賴總統拍板暫緩出訪，並改派特使前往祝賀。在國民黨主席鄭麗文以和平之旅赴中國，與中共總書記習近平會面的「鄭習會」後，北京對台攻勢更趨迅猛，對區域的軍事行動亦日益挑釁。此一情勢顯示，國民黨吹噓的國共締造和平與善意，實屬自欺欺人。中共併吞台灣的企圖從未改變，在野陣營卻替其粉飾太平，這不僅是台灣的民主危機，也讓北京更加有恃無恐。

非洲三國在中國脅迫下改變其主權決定，從同意我總統專機飛航到臨時取消，已衝擊飛航安全，並嚴重違反包括「芝加哥公約」所確立的國際民航秩序與非歧視原則等規範與慣例。歐美政要紛紛聲援台灣，發出正義之聲，並對中國粗暴行徑嚴厲譴責。反觀台灣藍白政治人物的回應，對中言詞和緩，模糊焦點，甚至將矛頭轉向賴政府，竟稱「不能把所有事都廉價的推給北京打壓」。民眾黨主席黃國昌更質疑外交部「是不是發生什麼問題，竟然讓總統在出訪前一天才突然取消」。鄭麗文則刻意不提中國惡行，還指民進黨為何一意孤行，外交一路挫敗，「有時候我們要先檢討自己」。總統代表國家與人民進行國際活動，藍白黨魁卻反唇相譏、無視惡鄰猖獗，與國際友人批中挺台形成強烈對比。北京施壓得逞，把飛航安全當成武器，今日可對付台灣，明日即會指向他國，中共的危險行徑已然成為全球公敵。國際高度警覺，我們在野黨領導人卻一再為其擦脂抹粉。

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外交受阻，朝野本應同仇敵愾、團結應對中國。藍白回應卻顯得避重就輕。立法院外交國防委員會週三在民進黨立委提案下，才通過譴責中國的聲明，國民黨立委甚至一度主張「緩議」。但這終究僅限於委員會層級。今日立法院院會能否直接迅速通過譴責案，抑或再被藍白搓掉改成日後協商，將成為觀察台灣整體回應強度的重要指標。近年中共併台壓力驟增，不僅軍事施壓，並在國際擴大法律戰攻勢，要求他國接受其扭曲的聯大二七五八號決議文定義，把台灣納入一中框架。北京抹殺我國國格，無論稱作台灣、中華民國，或中華民國台灣皆然。可惡的是，國民黨還配合中共的一中與反獨，鄭麗文更宣稱全世界都奉行「一中政策」，此舉等同替中共遂行大外宣，封殺我國元首外交，堪稱自挖牆角的舔中行徑。

此外，延宕多時的國防特別預算案，自去年行政院通過特別條例草案送交立法院以來，在藍白兩黨把持國會下，先是無端阻擋，連審都不讓審，直至民意反彈，美國行政與國會部門相繼表態，在野才於上個月同意交付審議。但不到十條的議案，藍白從金額到名稱皆有異議。如今在野表面未拒審，實際腳步卻極為遲緩，導致向美採購軍備須交付首期款的期限一再延後，使台美軍事關係徒增波折，也傷害彼此互信。美國印太司令部司令帕帕羅本週在參議院軍事委員會聽證會上提出警示，台灣儘速通過目前卡關的國防特別預算至關重要，美國「不可能比台灣自己更想要台灣的防衛」。他形容：「這不是先有雞還是先有蛋的問題，因為若讓雞挨餓，既不會有雞，也不會有蛋。」言語直白而明確，點出拖延已成為重大問題。

「鄭習會」落幕後，傳出中共要求藍營在國防特別預算案上能擋就擋，擋不住便砍關鍵項目，再不成就拖到美國川普總統五月中旬與習近平的「川習會」後再行處理。從立法院「步履蹣跚」的審議進度觀之，令人懷疑北京已成功滲透我國國會。印太局勢日益緊繃，中國經濟表現不佳，國防經費卻連年成長，今年增幅更超過七％，遠高於經濟成長率。人民正勒緊褲帶，中共仍窮兵黷武，印太各國因感受威脅而紛紛提高軍費因應，我國則是聲聲慢。中共加速武裝，我們動作遲緩，不僅加劇軍力失衡，也讓台灣在友盟之中面臨掉隊風險。賴總統出訪受阻，在野黨附和一中敘事，實屬倒打一耙。其扯後腿行徑，更助中共「以台制台」，利用這些代理人分化並弱化台灣，繼而從容進逼。與其說「不能把所有事都廉價的推給北京打壓」，國人更想追問的是：「究竟是誰，讓中共打壓台灣變得如此廉價。」

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