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新聞線上》但是又何奈

2026/04/23 05:30

前民眾黨主席柯文哲和民眾黨現任主席黃國昌。（資料照，記者田裕華攝）前民眾黨主席柯文哲和民眾黨現任主席黃國昌。（資料照，記者田裕華攝）

記者陳杉榮

台灣民眾黨到底是什麼樣的政黨？柯文哲收沈慶京的賄款被抓，耍賴說這是賴清德指使；明知李貞秀有雙重國籍，卻推她遞補立委再以「她要錢」開除黨籍。有人說民眾黨是搞笑團體，自爆兼爆笑的劇情，超過王牌綜藝節目。有人說柯黃配超級雙標，罵政府比誰都大聲，罵自己的聲音誰都聽不見。但是又何奈，民眾黨八席立委在國會活蹦亂跳，「藍白合」把台灣整得慘兮兮。

柯文哲是一個詭異的政客，他靠墨綠起家，蔡英文和賴清德都支持過他，但他這個人從不感恩。他學陳水扁貪腐，京華城弊案被判處十七年有期徒刑，法官寫了二十幾萬字的判決書，他說這都是賴清德害的，真是可笑。蔡英文執政時，柯文哲一出包被質疑，一定轉移話題叫蔡英文出來負責，現在大貪特貪被法辦，又說是「沒游泳的賴祥德」指使。同樣的話術，一再騙來騙去。

柯文哲涉貪判重刑，註定民眾黨沒有未來。黃國昌動員走上街頭聲援柯文哲，人數越來越少，訴求乏人問津，小草日漸枯萎，黃國昌每一次痛罵司法，柯文哲就離監獄更近，這到底是救人？還是害人？當局者迷，旁觀者清，大家心裡有底。柯被法院判重刑，黃國昌馬上修改內規，不予黨紀處分，樣子做的很快，黨紀蕩然無存，黨格自然不用談了！

開除中配李貞秀黨籍，讓她喪失立委資格更離奇。黃國昌說李貞秀向黨「要錢」，民眾黨說，李貞秀去年八月開始，就有「持續性違紀」事由。李貞秀說，黃國昌去年就要她處理國籍問題。綜合各方說法可知，民眾黨明知李貞秀有雙重國籍問題，還是要她遞補立委，視國法如無物。若不是李貞秀繼檢舉高虹安涉貪之後，又爆料說柯文哲給高虹安七百萬元，民眾黨會繼續袒護李貞秀。這是伸張哪門子黨紀？

黃國昌有比柯文哲好嗎？民眾黨網路聲量很高，負評源源不絕，裡面勾心鬥角，外面幹聲連連，在立法院和傅崐萁毀憲亂政，不是亂審預算，就是不審預算，侵害憲法權力分立，踐踏國會議事程序。為了藍白合，和鄭麗文眉來眼去，幾乎和國民黨同步，不敢直面中共對台脅迫，卻不分青紅皂白，專門反對民進黨，圖的是設計下屆總統選舉的一個局。

黃國昌掌握黨機器，有國會關鍵少數八席立委，以及下屆總統選舉門票，他和鄭麗文有類似的出身背景，靈活善變，「文昌配」註定是令民進黨頭痛的存在。但民主就是這樣，下屆總統立委選前，民眾黨就是左右政局的關鍵，綠白關係最好打掉重練；但若不能，台灣要如何破解眼前的劫數，還真是一大難題。

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