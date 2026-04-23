自由廣場》看看這樣的在野黨主席

◎ 張國財

在「自由之家」對世界各國自由民主度的年度報告中：建構在民主與法治兩大支柱之上的台灣，已連年獲得九十四高分的認證；反觀充滿共產、專制獨裁色彩的中國，則一再得到慘不忍睹的九分！

遺憾的是，台灣兩大在野政黨，卻對台灣傲視國際的民主與法治，正在恣意破壞：中國國民黨主席鄭麗文，正在大開民主倒車，而民眾黨主席黃國昌，目無法紀、一再突破信口雌黃的下限！

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先看看鄭麗文拜見習近平時，那副心花怒放模樣，「不反對習獨」的潛意識全部寫在臉上；也就是說，小女子鄭麗文反對台灣「獨」立自主，卻接受中國的「獨」裁。嗚呼，鄭是有被虐待狂的奴性，還是罹患民主不耐症？否則，為何不是鼓勵台灣人「自豪且自信地說出『我是台灣人』」，反而是大開民主倒車，慫恿台灣人說「我是（自由民主度只有區區九分的）中國人」？

集法學博士與律師雙重身分的黃國昌，自始即完全無視涉及柯文哲金錢流向的「車手」許芷瑜的存在，更絕口不提「許芷瑜」或「橘子」等字眼，也從未呼籲她勇敢回台，在法庭上說清楚，讓柯文哲得還清白、讓黃主席口中押人取供與政治迫害的檢察官們「一槍斃命」。

至於中配李貞秀，按法規自始不具出任台灣公職資格，遑論擔任民眾黨不分區立委。可是「法律人」黃國昌，根本不把選罷法放在眼裡，對李氏不符選罷法的資格視若無睹：若非李氏的扒糞讓民眾黨因家醜外揚，李氏的不分區立委職位，黃主席恐怕還會捍衛到底？

更何況，黃國昌在立委任內，勒住執勤分局督察組長脖子一事，既踐踏法律尊嚴，又未像尋常現行犯遭逮捕究辦，其目無法紀、製造特權，莫此為甚。而柯文哲市場掃街遭辣椒水攻擊，最終證實是警方耍烏龍後，當初「賴給清德」的黃國昌，徒留有膽信口雌「黃」、不敢認錯的醜陋身影！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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