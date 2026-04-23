自由廣場》紅線畫滿不等於交通有解

◎ 周宇平

當前台灣的交通環境，早已不是單純「違規取締」或「加強宣導」可以解決的問題。走在街頭，汽機車爭道、違規臨停、行人穿越困難，幾乎成為日常。令人不禁要問：這樣的交通系統，究竟是失控，還是早已被默許？當事故與衝突一再發生，社會卻習慣將問題歸因於個別違規，忽略制度長期失衡的根本原因。

觀察現行道路規劃，不難發現一個弔詭現象：紅線幾乎無所不在，但交通秩序卻未見改善。當「全面禁止停車」成為最常見的治理手段，反映的並非管理能力提升，而是規劃能力的退縮。紅線的擴張，只是將「如何規劃停車」簡化為「全面禁止以降低責任」，卻未解決需求與空間的矛盾，導致違規現象反覆出現。

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同樣地，汽機車長期被迫共享設計不良的道路空間，卻缺乏清晰一致的分流邏輯。機車被要求靠右，卻必須閃避違停與臨停車輛；汽車則在配置不合理的車道中，與機車產生頻繁衝突。部分機車道設計斷裂，更讓駕駛人無所適從。這些問題並非單純守法與否，而是制度本身讓衝突難以避免。

更值得檢討的是，交通治理逐漸流於形式。中央規範強調一致性與風險控管，地方執行則傾向選擇最保守、不易出錯的方式，例如大量劃設紅線，而非進行更細緻的在地規劃。結果是政策缺乏改善動能，逐漸淪為「不求進步，只求不出事」。

當宣導式微、工程改革停滯，最終承擔風險的仍是用路人。台灣不缺法規，也不缺標線，缺的是以「人」為核心的整體交通思維。紅線畫得再多，也畫不出安全；標語再多，也換不到秩序。若不正視制度設計問題，再多執法與宣導都只是治標，無法根本解決道路安全問題。

（作者是退休人員）

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