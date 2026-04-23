自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》紅線畫滿不等於交通有解

2026/04/23 05:30

◎ 周宇平

當前台灣的交通環境，早已不是單純「違規取締」或「加強宣導」可以解決的問題。走在街頭，汽機車爭道、違規臨停、行人穿越困難，幾乎成為日常。令人不禁要問：這樣的交通系統，究竟是失控，還是早已被默許？當事故與衝突一再發生，社會卻習慣將問題歸因於個別違規，忽略制度長期失衡的根本原因。

觀察現行道路規劃，不難發現一個弔詭現象：紅線幾乎無所不在，但交通秩序卻未見改善。當「全面禁止停車」成為最常見的治理手段，反映的並非管理能力提升，而是規劃能力的退縮。紅線的擴張，只是將「如何規劃停車」簡化為「全面禁止以降低責任」，卻未解決需求與空間的矛盾，導致違規現象反覆出現。

同樣地，汽機車長期被迫共享設計不良的道路空間，卻缺乏清晰一致的分流邏輯。機車被要求靠右，卻必須閃避違停與臨停車輛；汽車則在配置不合理的車道中，與機車產生頻繁衝突。部分機車道設計斷裂，更讓駕駛人無所適從。這些問題並非單純守法與否，而是制度本身讓衝突難以避免。

更值得檢討的是，交通治理逐漸流於形式。中央規範強調一致性與風險控管，地方執行則傾向選擇最保守、不易出錯的方式，例如大量劃設紅線，而非進行更細緻的在地規劃。結果是政策缺乏改善動能，逐漸淪為「不求進步，只求不出事」。

當宣導式微、工程改革停滯，最終承擔風險的仍是用路人。台灣不缺法規，也不缺標線，缺的是以「人」為核心的整體交通思維。紅線畫得再多，也畫不出安全；標語再多，也換不到秩序。若不正視制度設計問題，再多執法與宣導都只是治標，無法根本解決道路安全問題。

（作者是退休人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書