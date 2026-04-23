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自由廣場》成績不該建立在傷口上 從師大事件看體育教育的人權底線

2026/04/23 05:30

◎ 潘威佑

台灣師範大學體育班教練涉及不當管教與權勢壓迫的事件，引發社會高度關注。站在教育的立場，我們必須嚴正指出：以打罵、羞辱甚至身體與性界限侵犯作為「訓練」手段，早已不符合當代教育價值。從罰倒立、打巴掌、限制如廁，到要求學生脫衣跑步，這些行為無論如何包裝，都已逾越教育合理範圍。教育的本質在於引導與培育，而非透過恐懼與服從來換取成績。若連最基本的人身尊嚴都無法保障，所謂的訓練只會淪為傷害。

更令人憂心的是，這並非單一事件，而是長期存在於部分體育訓練文化中的結構性問題。在高度權力不對等下，學生往往沒有拒絕空間。當教練掌握上場機會、資源分配與未來發展，孩子不是不想說「不」，而是不敢說。這道「訓練文化」的高牆，使許多不當行為被合理化，甚至被視為通往成績的必要代價。然而，必須清楚地說，任何成就都不應建立在孩子的傷口之上。當孩子因為撐不住而退出、甚至出現心理危機時，這不只是個人悲劇，更是制度失靈的警訊。

我們認為，必須從嚴檢視與追究責任。無論是校方的調查機制，或教育主管機關的監督，都不應停留在形式。特別是在涉及性平與身體界限的議題上，更應納入「權勢不對等」的判斷標準，而非僅以表面是否「強迫」為依據。同時教師聯盟呼籲各團體對於體育教育的倡議，應建立更明確的制度，包括不適任教練的查詢機制、跨校通報系統，以及具體可行的運動科學訓練指引，讓家長看得懂、制度管得到。唯有透過改革，才能避免類似事件一再重演。

在究責之餘，我們同樣對學生與家長的處境深感不捨。每一位將孩子送進體育班的家長，都是懷抱著期待與信任；每一位努力的學生，也都在追逐自己的夢想。教育應該成為支持他們的力量，而非壓垮他們的負擔。我們期盼，未來的體育教育能回到以學生為本的核心價值，結合專業訓練與人權保障，讓孩子在安全、被尊重的環境中成長。真正的優秀，不是來自恐懼，而是來自理解、尊重與長期的陪伴。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、台灣教師聯盟理事長）

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