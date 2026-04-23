即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》國共一中和平讓中華民國再次躺平
新聞線上》但是又何奈
社論》兩種「見習生」
社論》拿納稅人的錢背叛台灣
社論》台灣需要中國施惠嗎？
more
專欄
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
more
社群
黑熊學院》避難背包 這樣準備更省力
美台觀測站》中國施壓非洲國家取消航權，賴清德總統取消出訪
汪浩時間》台灣如何反制中國的打壓？
黃澎孝練「孝」話》天哪！台獨原來是中國製造的啦‼️紀念《馬關條約》思想起《台灣民主國》
沈榮欽國際視野》IMF對台灣經濟的預測
more
投書
自由廣場》對抗中共認知戰 先奪回統獨話語主權
自由廣場》飛不出去 更不能向北京低頭
自由廣場》漫畫：總統出訪被叫停
自由廣場》外勞政策、分配正義與產業生存的矛盾衝突
自由廣場》成績不該建立在傷口上 從師大事件看體育教育的人權底線
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：總統出訪被叫停
2026/04/23 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：總統出訪被叫停
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書