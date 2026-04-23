自由廣場》飛不出去 更不能向北京低頭

◎ 陳言

賴清德總統出訪史瓦帝尼，竟在出發前夕被迫喊卡。原因並不複雜：原已核准的飛航許可，遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國撤回，而外界普遍認為，背後正是中國以經濟與政治壓力施加影響。這種藉由第三國封鎖航線、實質阻斷台灣外交行動的手法，不只是技術操作，而是赤裸裸的國際打壓。

這不是單一事件，而是中國長期對台灣進行國際圍堵的縮影。從打壓邦交、阻撓參與國際組織，到如今直接干預第三國領空安排，北京的手段愈發直接，也愈發不加掩飾。這已不是單純的外交競逐，而是對民主台灣在國際空間的系統性壓縮。

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譴責固然必要，但台灣不能再只停留在譴責。如果沒有實質反制與戰略調整，只會讓對方更加肆無忌憚。國際政治從來不是道德競賽，而是實力與意志的較量。當中國可以透過經濟槓桿影響第三國決策時，我們更應思考，如何讓國際社會在面對壓力時，仍有理由選擇支持台灣，而非轉身退讓。

說穿了，這場較量的本質，是民主價值與威權擴張的對抗。台灣不是沒有朋友，而是需要讓更多國家清楚認知：支持台灣，不只是情感表態，而是符合其自身利益與區域穩定的選擇。當中國以經濟利益作為交換條件時，台灣更要以價值與合作建立長期信任，讓「挺台」不只是理念，而是具體可行的選項。

因此，政府的角色不能只是被動回應，而必須更積極佈局。第一，強化經濟戰略地位，讓台灣在半導體、AI與關鍵供應鏈上的不可取代性，成為國際社會難以忽視的現實。第二，提升國防與安全能力，讓世界相信台灣有自我防衛的決心與能力，支持台灣不會淪為空談。第三，深化與民主國家的實質合作，從醫療、科技到人才培訓，擴大「非邦交但更緊密」的合作網絡。

更重要的是，台灣社會本身也必須凝聚共識。當外部壓力升高，內部更不能分裂。任何對中國打壓輕描淡寫、甚至合理化的聲音，最終都只會削弱台灣的談判籌碼。面對威權壓迫，最危險的不是衝突，而是自我鬆動。

這次飛不出去，是一次挫敗，但更是一記警鐘。它提醒我們，中國的打壓不會停止，只會升級；台灣若沒有相應的準備與決心，只會一再被逼退。

（作者是文字工作者）

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