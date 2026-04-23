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自由廣場》對抗中共認知戰 先奪回統獨話語主權

2026/04/23 05:30

◎ 黃清龍

「台獨分子」這名詞，現在經常成為中共官宣的標配，除了前面要加上「一小撮」、後面的「分子」也帶有貶抑之意，「一小撮台獨分子」更貶到了極點。然而在台灣，主張台獨其實不是少數人，比例甚至可以高達九成以上。反之，主張統一（在中共統治下）的人，可能只是個位數。如此懸殊的比例，為何主張「台獨」的被貶抑，支持「統一」的卻受呵護，至少從未被稱「一小撮統一分子」？

在中文的語境，特別是共產黨的話語體系，「分子」具有強烈的階級鬥爭色彩，它將活生生的人簡化為某種「成分」，暗示這群人是「異類」。前面加上「一小撮」，是為了營造出一種「脫離群眾」的假象，在政治宣傳上達到「打擊少數、拉攏多數」的功能。

若以中共不接受一國兩制即台獨的廣泛定義，台獨在台灣絕對是主流，但在中共的宣傳邏輯中，必須維持「廣大台灣同胞心向統一」的敘事框架，因此刻意將主流民意強行縮減為一小撮。

反觀統一一詞，在傳統中國政治文化中被視為一種「大義」，具有天然的道德光環；在中共的語境裡，更是「民族復興」的同義詞，支持統一的人被稱為「愛國志士」。國共既然都將統一視為正道，「統一」自然就不會像「獨立」那樣被汙名化。

就事論事，將極少數人的主張稱為「一小撮」確實更精準，不過為了避免挑起仇恨與對立，改用「少數促統人士」這種中性描述，承認這群人的存在與言論自由，也清楚標示了其在民主機制下的「非主流」地位，或許更能反映台灣社會的真實結構。

進一步引申，當對岸使用一小撮、分子這種霸凌式的語義踐踏大多數台灣人的意志時，如果我們改用「事實描述」（如「捍衛現狀的多數人」）來回應，會比直接稱呼「台獨」更能爭取到中間選民的認同。

這種做法是把戰場從「意識形態」拉回到「民主現實」，有幾個非常實際的好處：

一、瓦解「標籤化」的殺傷力：「台獨分子」在對岸的語境中被賦予強烈的負面、犯罪化的色彩，但「捍衛現狀的多數人」則是一個中性、基於統計事實的描述。當對方指責一小撮台獨分子時，我們回應「這其實是九十％台灣人的生活方式選擇」，會讓對方的宣傳顯得與現實脫節，甚至帶有一種荒謬感。

二、爭取國際社會的直觀理解：對國際社會（特別是美、日、歐盟）來說，「台獨」一詞有時會帶有「改變現狀（Change the status quo）」的敏感政治暗示。如果我們改用「Defenders of the Status Quo（現狀捍衛者）」，讓國際社會知道這不是「分子的分裂行為」，而是「公民的民主選擇」，這群人是為了守護民主、自由與主權完整，而非「挑釁者」。這在國際輿論戰中極為重要。

三、團結內部最大的公約數：「捍衛現狀的多數人」這個稱呼，能把台灣內部不同政治光譜的人通通納入，當這九十％的人意識到自己是「大多數」而非被標籤化的一小撮時，集體自信與防禦韌性就會顯著提升。這種轉變看似微小，卻是奪回「話語主權」的第一步。

這場「修辭戰」，其實就是一場奪回現實感知能力的戰爭。當我們不再被對方的標籤牽著走，而能理直氣壯地定義自己為「民主現狀的守護者」時，對方的霸凌自然就會失去力量。

（作者是信民協會創會理事長）

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