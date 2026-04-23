社論》國共一中和平讓中華民國再次躺平

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國取消飛航許可，不得不臨時暫緩出訪。（總統府提供）

總統府前日傍晚宣佈：總統原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警取消飛航許可，不得不臨時暫緩出訪。根據我方與友方掌握情資，三國在中國壓力下就範，事涉威脅撤銷鉅額債務豁免、停止融資、經濟制裁等。此舉顯示，鄭麗文替習近平推銷：對台有善意，和平並不難，一副慈祥老人的樣子，而北京認為她的解釋不夠全面，必須以行動周延解釋以正視聽。

國共黨魁會面一場，國民黨把戰狼修剪成和平鴿。接著，全國商業總會率領七大公會，呼籲政府：該開放就開放，不要站在產業及人民的對立面。和平，惠台，養套殺，屢試不爽的垃圾商品，台灣的農漁工商，早就不爽了。還好及早與去風險化，台灣經濟才免於被習近平封控清零，扮演非紅供應鏈的可信賴夥伴。鄭麗文，像是風口上的豬，自以為即將飛起來。還好，多數台灣人沒有豬那麼笨。兩蔣口中的「共匪」，戰狼本質萬變不離其宗。惑人耳目的，只是戰術調整。這次的外交狙擊，可謂是一種借刀殺人戰術，利用三個非洲國家，技術性封殺賴總統出訪行程。被狙擊的，不是台獨不台獨，不是賴清德先生，而是中華民國總統、中華民國！說風涼話的人，只會讓習近平笑掉大牙。

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消息證實後，藍白兩道反應有差。民眾黨：嚴正抗議、譴責中國。國民黨：民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係五十年來最好的時刻，但是賴總統此次出訪，竟然連過境美國都無法得到許可。鄭麗文甚至在中常會指示：「有時候我們要先檢討自己，而不是總是檢討別人」。毫無畫到重點，誰在從中作梗！藍白異同，也許出於，民眾黨想擺脫李貞秀、辣椒水之亂，而國民黨，還處於鄭習蜜月期。美中則針鋒相對，一者，國台辦不諱言：我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞；一者，美國參眾議員群起抨擊中國霸凌台灣。

北京封殺台灣，猶如無差別殺人，所謂飛彈只打台獨，如同七月半鴨子的幻覺。如今，繼續威脅利誘台灣的邦交國之外，更進一步使出陰招，狙擊抵達我國邦交國必經的航道。航行安全武器化，點子難道來自伊朗封鎖荷姆茲海峽航道？總統走不出去，意味著什麼？它等於中華民國走不出去！「有和平才能躺平」，「同表一中的和平」，換來的不是台灣人的舒適圈，而是「中華民國的躺平」。一九四九年，國民黨兵敗如山倒，中華民國第一次躺平。一九七一年，中共取得中國代表權，中華民國第二次躺平。現在，鄭麗文的紅統路線，正在協力習近平，讓中華民國第三次躺平。

近年，習近平不斷清洗解放軍高層、軍工科研高層，二〇二七年做好攻台準備，指揮、作戰、防空、後勤系統，顯然無能為力了。委內瑞拉被擒首，伊朗被斬首，傳出北京被打臉的巴掌聲。不過，戰場上搶不到的，設法從談判桌上騙來，向來是中共的長項。此所以，當「和平」成為北京的時菜時，消費者得細思極恐的，不是「雞湯海蚌迷湯」的風味，而是看破其軍事失能的手腳，加強以實力爭取和平。否則，聽到和平的魔音，便與魔鬼起舞，自我繳械必要的國防特別條例／預算，結果將是自縛手腳地被架上談判桌，令北京如願以償大撈特撈戰利品。

利用伊朗牽制美國，乃是中國「多極世界」的佈局。將近兩個月的伊朗戰情，如何混水摸魚、趁火打劫，巧取美國的全球戰略資產，已形成北京對川普政府的新挑戰。二月底以來，川普全力置於伊朗，正面對決習近平「多極世界」的中東支柱。中俄戰略合作無上限，巴不得戰情越戰化。道理很簡單，敵人的失敗就是我們的成功。在這種情況下，五月的川習會，不知能否順利進行。但，習近平顯然一直在鋪陳對中國有利的背景音樂，然後鋪紅地毯歡迎川普到北京參加鴻門宴。鄭習會面，賴總統出訪受阻，都是其中的音節。

尚未結束的四月，配合習近平突圍內憂外患，國民黨自甘改變角色扮演。從「捍衛中華民國」，轉軌至「捍衛中華（人）民（共和）國」的「一中框架」。失去最後的「捍衛者」，中華民國又逢危急存亡之秋了。秋海棠派，母雞派，台澎金馬派，中華台北派，台灣派，維持現狀派，三民主義統派，紅統派，都在北京的政治射程之內。北京的統一攻略，對中華民國趕盡殺絕，習近平最期待的，莫過於二三〇〇萬人繼續被煮青蛙，而鄭麗文紅統路線繼續秀下限。

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