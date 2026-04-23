自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國共一中和平讓中華民國再次躺平

2026/04/23 05:30

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國取消飛航許可，不得不臨時暫緩出訪。（總統府提供）賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國取消飛航許可，不得不臨時暫緩出訪。（總統府提供）

總統府前日傍晚宣佈：總統原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警取消飛航許可，不得不臨時暫緩出訪。根據我方與友方掌握情資，三國在中國壓力下就範，事涉威脅撤銷鉅額債務豁免、停止融資、經濟制裁等。此舉顯示，鄭麗文替習近平推銷：對台有善意，和平並不難，一副慈祥老人的樣子，而北京認為她的解釋不夠全面，必須以行動周延解釋以正視聽。

國共黨魁會面一場，國民黨把戰狼修剪成和平鴿。接著，全國商業總會率領七大公會，呼籲政府：該開放就開放，不要站在產業及人民的對立面。和平，惠台，養套殺，屢試不爽的垃圾商品，台灣的農漁工商，早就不爽了。還好及早與去風險化，台灣經濟才免於被習近平封控清零，扮演非紅供應鏈的可信賴夥伴。鄭麗文，像是風口上的豬，自以為即將飛起來。還好，多數台灣人沒有豬那麼笨。兩蔣口中的「共匪」，戰狼本質萬變不離其宗。惑人耳目的，只是戰術調整。這次的外交狙擊，可謂是一種借刀殺人戰術，利用三個非洲國家，技術性封殺賴總統出訪行程。被狙擊的，不是台獨不台獨，不是賴清德先生，而是中華民國總統、中華民國！說風涼話的人，只會讓習近平笑掉大牙。

消息證實後，藍白兩道反應有差。民眾黨：嚴正抗議、譴責中國。國民黨：民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係五十年來最好的時刻，但是賴總統此次出訪，竟然連過境美國都無法得到許可。鄭麗文甚至在中常會指示：「有時候我們要先檢討自己，而不是總是檢討別人」。毫無畫到重點，誰在從中作梗！藍白異同，也許出於，民眾黨想擺脫李貞秀、辣椒水之亂，而國民黨，還處於鄭習蜜月期。美中則針鋒相對，一者，國台辦不諱言：我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞；一者，美國參眾議員群起抨擊中國霸凌台灣。

北京封殺台灣，猶如無差別殺人，所謂飛彈只打台獨，如同七月半鴨子的幻覺。如今，繼續威脅利誘台灣的邦交國之外，更進一步使出陰招，狙擊抵達我國邦交國必經的航道。航行安全武器化，點子難道來自伊朗封鎖荷姆茲海峽航道？總統走不出去，意味著什麼？它等於中華民國走不出去！「有和平才能躺平」，「同表一中的和平」，換來的不是台灣人的舒適圈，而是「中華民國的躺平」。一九四九年，國民黨兵敗如山倒，中華民國第一次躺平。一九七一年，中共取得中國代表權，中華民國第二次躺平。現在，鄭麗文的紅統路線，正在協力習近平，讓中華民國第三次躺平。

近年，習近平不斷清洗解放軍高層、軍工科研高層，二〇二七年做好攻台準備，指揮、作戰、防空、後勤系統，顯然無能為力了。委內瑞拉被擒首，伊朗被斬首，傳出北京被打臉的巴掌聲。不過，戰場上搶不到的，設法從談判桌上騙來，向來是中共的長項。此所以，當「和平」成為北京的時菜時，消費者得細思極恐的，不是「雞湯海蚌迷湯」的風味，而是看破其軍事失能的手腳，加強以實力爭取和平。否則，聽到和平的魔音，便與魔鬼起舞，自我繳械必要的國防特別條例／預算，結果將是自縛手腳地被架上談判桌，令北京如願以償大撈特撈戰利品。

利用伊朗牽制美國，乃是中國「多極世界」的佈局。將近兩個月的伊朗戰情，如何混水摸魚、趁火打劫，巧取美國的全球戰略資產，已形成北京對川普政府的新挑戰。二月底以來，川普全力置於伊朗，正面對決習近平「多極世界」的中東支柱。中俄戰略合作無上限，巴不得戰情越戰化。道理很簡單，敵人的失敗就是我們的成功。在這種情況下，五月的川習會，不知能否順利進行。但，習近平顯然一直在鋪陳對中國有利的背景音樂，然後鋪紅地毯歡迎川普到北京參加鴻門宴。鄭習會面，賴總統出訪受阻，都是其中的音節。

尚未結束的四月，配合習近平突圍內憂外患，國民黨自甘改變角色扮演。從「捍衛中華民國」，轉軌至「捍衛中華（人）民（共和）國」的「一中框架」。失去最後的「捍衛者」，中華民國又逢危急存亡之秋了。秋海棠派，母雞派，台澎金馬派，中華台北派，台灣派，維持現狀派，三民主義統派，紅統派，都在北京的政治射程之內。北京的統一攻略，對中華民國趕盡殺絕，習近平最期待的，莫過於二三〇〇萬人繼續被煮青蛙，而鄭麗文紅統路線繼續秀下限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書