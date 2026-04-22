自由廣場》只准州官倒餿水 不准百姓丟垃圾

◎ 楊智強

今天是世界地球日，正當全球緊鑼密鼓倡導減碳與永續之際，台中市街頭竟上演「環境教育」負面教材。近日社群轉傳令人咋舌的影像，中市環保局某輛北屯區垃圾車，竟在光天化日之下將廚餘餿水直接倒入路旁水溝。執法者帶頭違法的荒謬實境秀，不僅汙染了環境，更徹底臭化了台中市府的公信力。

基層人員為何冒險違法？說穿了很可能就是為「圖個方便」。首先，節省往返時間是最大誘因，將液態廚餘就地傾倒，可省去回場排隊卸料的漫長路程，達成提早收工的目標。其次，通常是想逃避管理麻煩，液態餿水在運送中極易溢漏，隊員為避免沿路滴漏遭檢舉，或不想在收工後花費大量精力清洗車體，選擇在無人處施放「減壓」。甚至，若該批廚餘分類不合後端處理廠標準，隊員欲規避被「退貨」的衍生勞務，也會產生就近傾倒的投機心態。

請繼續往下閱讀...

取巧行徑的背後，反映出台中市廢棄物處理系統長期「青黃不接」的結構性崩盤。日前「大里廚餘山」事件，去年底因防範非洲豬瘟祭出禁餵令，巨量餿水無門處理，竟被指示送往已積壓四十萬噸垃圾的大里掩埋場。加上焚化爐老舊、綠能園區擴建牛步，末端處理量能早已瀕臨崩潰，民間甚至衍生出要求住戶「將廚餘當一般垃圾丟」的亂象。當後端處理全面塞車，基層隊員面臨餿水無路可去的清運壓力，鋌而走險排入暗溝，可謂施政無能體系更真實的縮影。

此等「抄近路」的邏輯，反映出基層清運流程的督導系統已形同虛設。以二〇二四年為例，台中市環保局一年光是靠開罰，就能為市庫貢獻超過一‧三億元。當執行端為了省時省事而帶頭汙染環境，環保局平時對民眾亂丟垃圾等開罰，便成了最大的諷刺。

市府不應只拿基層隊員祭旗，環保局應全面盤查，目前廚餘收運路線是否過於繁重？後端處理流程是否過於僵化，導致隊員投機？若不從制度面補強數位監控與流程考核，否則那桶倒進水溝的餿水，臭掉的絕不只是環境，更是盧市府早已脆弱不堪的公信力。（作者是環教志工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法