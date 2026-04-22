自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》只准州官倒餿水 不准百姓丟垃圾

2026/04/22 05:30

◎ 楊智強

今天是世界地球日，正當全球緊鑼密鼓倡導減碳與永續之際，台中市街頭竟上演「環境教育」負面教材。近日社群轉傳令人咋舌的影像，中市環保局某輛北屯區垃圾車，竟在光天化日之下將廚餘餿水直接倒入路旁水溝。執法者帶頭違法的荒謬實境秀，不僅汙染了環境，更徹底臭化了台中市府的公信力。

基層人員為何冒險違法？說穿了很可能就是為「圖個方便」。首先，節省往返時間是最大誘因，將液態廚餘就地傾倒，可省去回場排隊卸料的漫長路程，達成提早收工的目標。其次，通常是想逃避管理麻煩，液態餿水在運送中極易溢漏，隊員為避免沿路滴漏遭檢舉，或不想在收工後花費大量精力清洗車體，選擇在無人處施放「減壓」。甚至，若該批廚餘分類不合後端處理廠標準，隊員欲規避被「退貨」的衍生勞務，也會產生就近傾倒的投機心態。

取巧行徑的背後，反映出台中市廢棄物處理系統長期「青黃不接」的結構性崩盤。日前「大里廚餘山」事件，去年底因防範非洲豬瘟祭出禁餵令，巨量餿水無門處理，竟被指示送往已積壓四十萬噸垃圾的大里掩埋場。加上焚化爐老舊、綠能園區擴建牛步，末端處理量能早已瀕臨崩潰，民間甚至衍生出要求住戶「將廚餘當一般垃圾丟」的亂象。當後端處理全面塞車，基層隊員面臨餿水無路可去的清運壓力，鋌而走險排入暗溝，可謂施政無能體系更真實的縮影。

此等「抄近路」的邏輯，反映出基層清運流程的督導系統已形同虛設。以二〇二四年為例，台中市環保局一年光是靠開罰，就能為市庫貢獻超過一‧三億元。當執行端為了省時省事而帶頭汙染環境，環保局平時對民眾亂丟垃圾等開罰，便成了最大的諷刺。

市府不應只拿基層隊員祭旗，環保局應全面盤查，目前廚餘收運路線是否過於繁重？後端處理流程是否過於僵化，導致隊員投機？若不從制度面補強數位監控與流程考核，否則那桶倒進水溝的餿水，臭掉的絕不只是環境，更是盧市府早已脆弱不堪的公信力。（作者是環教志工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書