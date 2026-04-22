自由廣場》【鏗鏘集】中國夠大，何須强要台灣？

◎ 李敏勇

現實的中國，也就是中華人民共和國代表的中國，自一九四九年建政以來，已經七十七年。中國夠大，走資化以後也發展成大經濟體。雖然這不符合毛體制時代反右的意識型態邏輯，是原教旨主義，也就是基本教義派反對的修正主義路線。鄧小平克服了盲點，總算開啟了中國的新天地。

中國夠大，不管版圖，不論人口，何須強要台灣，這人口兩千三百多萬，土地大約三萬二千平方公里的島嶼呢？就為了解決一九四九年新中國建政後，挾中華民國流亡台灣的殘餘中國嗎？寧靜革命民主化以後的台灣，雖以中華民國為名，事實是台灣。民主化後的台灣，已拋棄昔日中國國民黨對中國的國家主張，也早已解除昔日的動員勘亂國策。中華人民共和國事實上已獨立於中國本土之外。

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中國國民黨以代表盟軍接收順勢進佔的台灣，曾維繫流亡中國政權數十年。台灣是法理地位不屬於中國的日本前殖民地，這個島嶼的台灣人民大多來自唐山；少部分是二戰後以迄一九四九年新中國建政後的中國流亡群落。中華人民共和國對台灣這個有漢字文化基因的國家，要脫離中國國民黨流亡殖民的視野和心態，讓台灣在主體性的立場思考與中國的關係，獨立或統一應尊重台灣人的選擇。

中國夠大，不須動輒以統一實則併吞的心態對待台灣，甚至與從前脅迫台灣人民對抗匪偽政權的中國國民黨共謀強取台灣。挾持中華民國來台灣的中國國民黨是台灣對祖國之夢破滅的罪魁禍首，協同中國國民黨併吞台灣的所謂統一會成為台灣人對中國的怨尤與憤懣。中國應先處理中國國民黨，將其召回中國取代裝飾性的「民革」，或治以叛逃亂政之罪以服台灣人民，讓台灣人民脫中國國民黨的視野面對中國。

如果中國夠好，無須強求也能吸引台灣人民！請尊重曾經被清帝國以甲午戰爭戰敗賠償割讓給日本的台灣人民，讓台灣人民從亞細亞孤兒的歷史情境站起來！一八九五年到一九四五年有五十年；一九四五年迄今也已八十一年。先讓台灣人站起來，再期待台灣人自由地建構與中國的各種可能的新關係。

中國已發展成大國，但不盡是好國，強取台灣並不利中國的形象。如何對待政治體制相異的台灣？世界都在注目。請讓台灣朝向國家正常化之路發展吧！不要附和中國國民黨傷害台灣，要與台灣為善。如果要收復「中華民國」這個國號，就讓叛逃流亡的中國國民黨回到中國吧！何必窮兵黷武，勞民傷財，強以統一為名併吞台灣？分立的台灣與中國才能形成正常關係，世界也會因此形成新貌！中國才有真正的榮光！（作者是詩人）

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