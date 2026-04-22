自由廣場》樂在「白吃白喝」 入監吃免錢飯的警示與修行

◎ 施文儀

民眾黨前主席柯文哲日前參與白沙屯媽祖進香活動，期間提及「八天吃喝都免費」甚至還面帶得意地「呵呵」發笑。這番言論聽在虔誠信眾耳裡，恐怕不只是白目或失言，而是一面照見人格底色的鏡子，更是媽祖顯靈教化的智慧。

白沙屯進香是台灣重要的宗教盛事，沿途供餐的奉獻者，多是為了感念媽祖庇佑而還願，或者秉持布施利他之心來廣結善緣。身為「香燈腳」，應滿懷感恩之心領受媽祖恩澤與大眾善意，而非將他人的虔誠布施，視為一種可以炫耀的「便宜」。當一個曾任首都市長、自詡智商一五七的人，竟將進香視為「白吃白喝」的機會，其價值觀的貧乏，令人搖頭。十二年前大家或許會覺得柯雖白目但率真，但在一審判決出爐後，聽起來就是小貪和沒智慧的我行我素在作祟。

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在台灣民間，「食免錢飯」是詛咒人入監服刑的負面隱喻。柯文哲對「免錢」的沾沾自喜，對照其目前一審被判十七年，竟像是一種無意識的預言，預示著他可能離監獄的「免錢飯」越來越近。相信這也是媽祖保佑的一環，在進香中自證「白吃白喝」，透過司法審判，不讓這類貪圖的政客，繼續在社會上誤導大眾。

從佛法角度看，「吃免錢」必有「布施者」。布施是菩薩道「六度」之首，無論是財施、法施或無畏施，都是社會善性循環的根源。受施者亦是成就布施功德的一環，應秉持感恩、回饋社會之心。希望柯文哲在面臨重大人生關卡之際，能大徹大悟，莫再玩弄聰明，若真有入獄「吃免錢飯」的一天，願他能真心懺悔，將那段日子視為一場洗滌罪愆的「無畏施」修行。

（作者為退休公務員）

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