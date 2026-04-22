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自由廣場》台灣不歡迎巴西一中牛肉上架

2026/04/22 05:30

◎ 陳永昌

巴西駐台商務辦事處長桑路易難得接受本地媒體訪問，原本是增進國人認識巴西的絕佳機會，但他卻語出驚人指「台灣是中國的一部分」，演變成公關災難，各界紛紛主張將其列為不受歡迎人物。

身為資深外交官，桑路易曾經擔任過駐尼加拉瓜大使以及駐美國亞特蘭大總領事，自當深知外交就是一門溝通的藝術，難以想像會犯下如此離譜的錯誤。訪談報導聚焦巴西盛產的能源與糧食，桑路易感嘆錯失很多商機，推崇台灣擁有兩千三百萬高消費力人口，為「巴西牛肉卡關十年」大抱不平，卻提油救火觸碰國人底線，從此為巴西牛肉貼上「一中牛肉」污名標籤。

巴西確實是農業與農產品強國，去年首度超越美國，躍居世界第一大牛肉生產國，也是全球最大牛肉出口國，又以中國為最大買家，佔去年總出口量近五成。巴西牛肉大量出口中國，叩關台灣無門，充分證明桑路易所說「台灣是中國的一部分」絕非事實，檢疫巴西牛肉合格由台灣官方說了算，中國無從置喙，桑路易「不承認台灣是獨立國家」說法完全站不住腳。

桑路易抱怨台灣檢疫規範，更是台灣政府為民眾健康把關的負責任證明；不僅台灣，鄰國日本與南韓都是如此。去年五月，巴西獲得世界動物衛生組織認證全境不施打疫苗口蹄疫非疫區後，東京當局開始考慮開放巴西牛肉進口，最大功臣來自頭號推銷員巴西總統魯拉親自積極遊說。兩年前，日本前首相岸田文雄訪問巴西，魯拉當著岸田的面要求副總統兼商務部長「帶去聖保羅最好的餐廳吃牛排！」。魯拉去年三月率領百人商務代表團回訪日本，前首相石破茂點頭答應派遣衛生檢疫專家實地查核。日本農林水產省與國立農業食品研究機構組成的專業技術代表團，本月上旬甫完成巴西現地查核。

同樣的，魯拉今年二月訪問南韓首爾，向南韓總統李在明與商界領袖喊話：「韓國烤肉加上巴西牛肉堪稱絕配」。跟隨日本腳步，首爾當局點頭今年內會派團前往巴西實地履勘肉品安全，鬆綁長達十五年進口禁令。

日韓可望開放巴西牛肉，凸顯駐台商務辦事處辦事不力，加上桑路易無禮失言幫倒忙。只要他仍派駐台北一天，台灣消費者不可能歡迎巴西「一中牛肉」上架！（作者為台灣好德公益文化協會執行長）

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