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自由廣場》醫療個資與國安風險 制度分級不能再模糊

2026/04/22 05:30

◎ 陳裕翔

最近有關中配通過國考進入健保署實務訓練一事，引發社會對全民就醫資料與個資安全的關注。依現行制度，中配入籍滿十年即可報考國考並任公職，這是法律保障的權利。然而，當任職單位涉及高度敏感醫療資料時，難免引發國安與資安疑慮。健保署已說明該人員仍在訓練期間，未接觸核心業務與機敏系統，並強調已有嚴格權限控管與查詢紀錄制度，但爭議仍未平息，顯示制度與民眾信任之間仍有落差。

問題關鍵不在個人，而在制度是否足夠周延。健保署掌握全民投保與就醫資料，不僅屬於個資，更涉及國家層級的資安。即使已有最小權限控管與查詢紀錄機制，一旦民眾缺乏理解與信任，疑慮便會被放大。因此，重點在於制度如何被看懂、被信任，而不只是存在於規範之中。

此事亦涉及平等權與風險管理的平衡。中配入籍後依法享有就業權，是法治國基本原則，但當職務涉及敏感資料時，是否應有更細緻的風險分級與職務安排，成為政策必須面對的課題。若缺乏明確標準，容易被質疑差別對待或安全把關不足，進而影響制度正當性。因此，應建立清楚的敏感職務分級制度，依個資、國安與系統風險分類，設計不同任用與限制條件，而非一體適用。此舉既可兼顧公平，也能提升風險管理精準度。

在人員管理上，可強化任用前背景審查，任職後透過定期評估與數位監控確保資料使用合規。現行查詢紀錄與數位足跡機制可進一步導入異常行為分析技術，以即時偵測不正常操作，提升資安防護。此外，資訊透明化是建立信任的關鍵。政府不僅要有制度，更要讓民眾理解制度如何運作，例如公開資安稽核方式與違規處理流程，並以實例說明制度如何發揮效果。

至於相關機關，如銓敘部與陸委會也應建立一致指引，避免各機關解讀不同，影響制度穩定運作。事實上，類似此事件的數位治理風險已從「人是否適任」轉向「系統是否安全」。制度完善，才能在開放與安全之間取得平衡，建立社會信任。

（作者任職資訊業）

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