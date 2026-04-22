自由廣場》【林保華專欄】以「海峽」做武器，中國是始作俑者

美國總統川普與伊朗當局宣布荷姆茲海峽全面開放，全球都歡欣鼓舞，因為每天從該海峽出口的原油佔全球海運原油的三成五，也佔世界上每天消耗的兩成。可見它關係到人類生活的命脈。然而伊朗革命衛隊宣布照舊封鎖荷姆茲海峽，革命衛隊是伊朗的「神衛軍」，掌握實權，又令局勢陷入僵局。

伊朗革命衛隊在這場戰爭中以「海峽」作為武器，要挾各國，影響全球經濟與民生。然而這一招其實來自中國，中國就是不斷將台灣海峽「內海化」，一旦實現，它可以將之封鎖，各國商船要通過，必須繳納「買路錢」。中共自井岡山淪為土匪後，「勒索」就成為維持其生存與擴張勢力的絕招。如今台灣還沒有被中國吞併，波斯灣卻先打起仗來，革命衛隊遂從其「戰略導師」那裡搬來這一招運用，果然有效。

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全世界許多有名的海峽，例如直布羅陀海峽、英吉利海峽、博斯普魯斯海峽、麥哲倫海峽、荷姆茲海峽、曼德海峽、馬六甲海峽、巽他海峽、對馬海峽、宮古海峽、巴士海峽、台灣海峽等等。本來這些海峽各國共用，基本相安無事，因為有國際法詳細規範。海峽的特點是兩頭公海，兩邊的陸地，有的分屬多國，有的只是一國。分屬多國的當然自由航行，即使同屬一個國家的，也沒有絕對權力封殺不准其他國家航行或徵收「買路錢」。

例如博斯普魯斯海峽，長約三十一公里，最寬處寬約三點四二公里，最窄處寬約七百公尺。兩岸都是土耳其，但它是黑海唯一出口，所以俄羅斯和黑海沿岸國家和其他國家貿易運輸船隊都可以通行，只有在俄烏戰爭中，土耳其為中立起見，禁止俄羅斯黑海艦隊通過（烏克蘭沒有海軍）。

宮古海峽兩邊都是日本領土，中國的航母與艦隊反覆進出到西太平洋如入無人之境；可是一艘日艦進入中國只佔一邊的台灣海峽，就說是日本的挑釁。共產黨的這種邏輯叫做「強盜邏輯」，只准州官放火，不許百姓點燈。就算台灣海峽是中國的內海，為何共艦可以進出宮古海峽，卻不准日艦進入台灣海峽？

即使甲午戰爭以前大清帝國控制台灣，也沒有宣布其他船隻不准進入台灣海峽；一九四五年國民政府管治台灣後，也沒有這樣宣布。韓戰與八二三炮戰，美國第七艦隊游弋台灣海峽，中共也沒有宣布美艦不准進入。如今中共軍事實力膨脹，全世界都要服從「天子」的指揮。全世界都將是它的領土而成為它的核心利益？不止海峽，未來如果中國的鐵路通到新加坡，其他船隻就不准進入馬六甲海峽？中國一帶一路到了哪裡，哪裡就是中國的核心利益。如今巴拿馬運河的糾紛不就是這樣嗎？

對這樣一個強盜，它的黑手伸到哪裡，就要斬到哪裡，從海峽開始，以維護世界和平與安全。國民黨鄭麗文還要做共產黨的幫兇嗎？

（作者林保華為資深時事評論員）

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