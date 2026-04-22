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社論》兩種「見習生」

2026/04/22 05:30

李貞秀與鄭麗文，兩種「見習生」差很多。前者，「見習民主」，後者，「見習專政」。同樣的是，兩者皆屬失敗案例。（資料照，美編組合成）李貞秀與鄭麗文，兩種「見習生」差很多。前者，「見習民主」，後者，「見習專政」。同樣的是，兩者皆屬失敗案例。（資料照，美編組合成）

李貞秀，民眾黨，恩怨情仇開展至新一回合。李稱已向台北地方法院聲請假處分文件，且自己仍保有三十天的民眾黨內申覆期限，而立院離職文件她也尚未簽署。黃國昌則稱：李貞秀案與王金平案，情況完全不同，自己毫不擔心。

李貞秀，令人想起亞亞們。亞亞們來台灣享受民主、自由、法治、人權、健保，那些台灣人民視為理所當然的保障。其實，二三〇〇萬人得來不易的權利，在不確定的全球地緣變局下，都可能在一夕之間歸零，香港便是一面借鏡。一九九七年，回歸祖國，一黨專政，曲折走到國安體制、愛國者治港。香港，不具地緣價值，金融中心北移，東方之珠日益黯淡，似乎是個宿命。同理，國共兩黨，和平是為了統一，和平統一之後，「中國的台灣」不再是「世界的台灣」，無可奈何花落去，今日之香港，也就是明日的台灣了。徐春鶯們所作所為，目標無不在此。

外配到台灣，「見習」民主是第一課。但，若干中配，總以「外人」自居，認同台灣的「境外敵對勢力」。他們，可在網路發表武統言論，可藉媒體公開發言，因沒有一言堂可令其閉嘴，直到違法事證俱在。這些民主社會的「見習生」，在台灣時把自由享受的一切當廉價贈品，一旦遣返祖國後立即被封口，從此不准再亂說亂動開直播，連在中國罵台灣、賴給清德都不行，那些必須由「黨」統一口徑。中配回到一黨專政當奴隸，應該後悔莫及不跟多數外配同樣，融入台灣一起當主人吧。

李貞秀，這位民主台灣的「見習生」，姑且不論民眾黨如何機關算盡，她都失去了寶貴的機會。她應該不曾「面聖」，而是有幸在民主殿堂當「見習生」。短短七十天，但願她有體驗到台灣是個「法治國」，暢所欲言不必聽令於黨委書記，或從人間蒸發。可惜，豬隊友不致力於讓她合法上位，反而異口同聲鼓動民粹，兩岸非兩國，擁有中華人民共和國國籍不礙事。但，法所不容，民意難容，她遂成了國眾兩黨的燙手山芋。終於，民眾黨找到藉口，將她開除黨籍，連帶立委失格。藍白兩道，終於鬆了一口氣，不再對不起李慶安。人生至此，李貞秀說：如果真的國台辦為中配遮風擋雨，請對黃國昌終身追責。這位「見習生」，恐怕想也沒有想過，民眾黨乃至國民黨，獲得國台辦同意，為她引起的爭議止血，搞不好也是可能之一。徐春鶯，這條線遭破獲了，依共產黨的邏輯，那個細胞棄之可也，不是嗎！

鄭麗文，另一種「見習生」。當上國民黨主席，就以求見習近平為第一志願，日前如願以償進京謁見偶像，一舒同表一中、反對台獨之情。不過，卻傳出此行費用，申請台灣民主基金會補助。該基金會，宗旨是支持國內、國際的民主、人權相關活動。而國共交流的不變主題在於，沒收台灣人民自決前途的權利。鄭麗文這位「見習生」，「見習」期間、之後，言必稱「習總書記說」，幫他以和平遮掩侵略。如此這般，還想要頭家免費招待中國遊，不啻流露了國共兩黨之暗黑心態：台灣的民主只是它們的工具，用來反對台灣的民主！故而，「見習生」對習近平的「和平統戰」認真做筆記，回台更加以阻擋國防特別條例／預算為己任，所謂的「三八〇〇億+ N」也儼然成了「三八〇〇億+ No」，一副和平在望、何必備戰的模樣，並準備以此敘事說服美國「和平興台」。

這位「見習生」，以民主反對民主，令人生厭，關鍵不是「見習」經費全民買單，而是「裡通外敵」。反噬台灣之舉，用納稅人的錢不行，用私人的錢也不行！不是錢從哪裡來的問題，而是「裡通外敵」行為本身深違國法！有謂，改為國民黨自己買單，不就得了？依舊不行，因為國家每年補助政黨經費，國民黨的錢就有納稅人的錢了。所以，把重點放在錢上面，容易模糊焦點。一個人犯罪，挪用公款取得犯罪工具，或者完全私費取得犯罪工具，不會影響到犯罪行為本身，挪用公款只是罪加一等罷了。

鄭麗文「見習」之後，美國國務院回應：兩岸有意義的交流，應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話。賴清德，總統大選選出來的，其民意代表性遠勝六萬多黨員票的國民黨主席。賴總統是一票一票選出來的，習近平則沒有經由人民普選。鄭習會面，無非是兩個沒有民意代表性的人的私會。就此而言，李貞秀與鄭麗文，兩種「見習生」差很多。前者，「見習民主」，後者，「見習專政」。同樣的是，兩者皆屬失敗案例。

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