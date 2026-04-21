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自由廣場》政府應嚴禁民主基金 為國民黨投共買單

2026/04/21 05:30

◎ 林進國

飼老鼠咬布袋真實上映中，國民黨一行人在黨主席鄭麗文帶領下，赴中國進行通匪之旅。其實只要政府不禁止，相信也沒人會在意鄭麗文等人到中國丟人現眼，但四八〇萬元旅費，竟然是向由外交部編列預算捐助成立的公設財團法人，由現任立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請支付，看到這則新聞，相信絕大多數的台灣人不分男女老少拳頭都硬起來了，即便在台灣近年來經濟成長屢創新高政府稅收增加之下，這筆人民納稅錢，也絕不容許如此浪費，因為台灣人民絕對無法接受，被出賣了還要幫人算錢的羞辱。

背叛國家民主價值，還要用全民的納稅錢買單，國民黨到底還要不要臉，還要把無恥的下限拉到多低，如果國民黨不主動還錢，建議外交部應責令民主基金會，必須馬上向國民黨討回、究責韓國瑜是否適任，並撤換董事長一職，藉此嚴禁民主基金，為國民黨投共買單。

再回頭檢視，泱泱大黨國民黨，不但失去執政權，現在連兩蔣的中華民國反共神主牌也不拜了，更誇張的，還淪為向共產中國搖尾乞憐，被中國人民取笑的要飯丐幫，不但失去人民的信任，也背棄了中華民國的民主價值，更讓一直以來的愛護支持國民黨的如媒體人陳揮文、黃暐瀚等人忍不住破口大罵，實在是咎由自取。

最後，筆者也建議，國安單位主動啟動調查，嚴查台灣最大在野黨在立法院種種向中國輸誠如投名狀的荒唐行徑，赴中國與習近平主席的言論與內容，是否有違反國安法之嫌。

（作者是科技公司營業經理）

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