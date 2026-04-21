自由廣場》﹙北社評論﹚ 炮火四射的美中金融與經濟戰場

◎ 陳鴻達

過去十年，全球供應鏈與資本流向重整，台灣並未被動承受，而是在關鍵時刻做出清晰選擇。從產業升級到深化與民主經濟體的連結，逐步建立以信任、透明與穩定為基礎的運作架構。在地緣風險升高之際，台灣反而成為資金與技術重新配置的關鍵環節，經濟韌性與戰略地位同步提升。在此基礎上，更需看清國際金融與經濟競逐本質，早已不只是政策互動，而是一場持續進行的深層較勁。

儘管川普總統對中國保留外交辭令，但美中在經濟與金融的對抗早已升溫。中國長期憂慮，一旦對台動武，可能遭西方聯手制裁，例如被排除於國際銀行通訊系統之外。北京以「人民幣國際化」為名，實質推動去美元化，試圖削弱美元主導地位。去年底更以對台軍售為由，凍結二十家美國企業在中國境內資產；近期荷姆茲海峽危機中，一度傳出伊朗將收取人民幣通行費，這些都是金融貨幣形式戰略交鋒。

請繼續往下閱讀...

為避免國際金流遭截斷，中國自二〇一九年推動「多邊央行數位貨幣橋（mBridge）計畫」，試圖建立繞過國際銀行通訊系統的支付機制。該計畫曾有國際清算銀行參與，但二〇二四年另啟阿戈拉計畫並退出該計畫。市場普遍解讀，西方國家不願為「有利於中國挑戰美元」的系統背書。這顯示競逐已從貨幣延伸至支付架構與規則主導權。

以能源與航道而言，角力升高。伊朗封鎖荷姆茲海峽後，先提出以人民幣計價的石油船隻可通行，隨後改以國別與友好程度決定通行費，並表示僅接受里亞爾、人民幣或穩定幣支付。此舉意圖利用能源樞紐地位，對美元體系形成壓力。即便美元短期難以被取代，其影響力仍可能出現鬆動。美國隨即以軍事部署回應，顯示金融與地緣力量始終連動。

中國推動「反外國制裁法」提高外資風險，當局可依模糊標準凍結外企資產，並加強資本管制，使資金匯出更為困難。正如前英首相邱吉爾所言的「鐵幕」，中國正形成法律與金融交織的「經濟鐵幕」，資產安全與制度可預期性面臨嚴峻挑戰。

美中競逐已深入貨幣體系、金融架構與規則制定層面。對台灣而言，關鍵不僅在於辨識風險，更在於穩固自身於可信賴供應鏈與金融體系定位。在秩序變動中，唯有持續強化自身實力，在長期競爭中維持主動性，才能迎向國家永續發展與繁榮。

（作者是北社經濟論壇諮詢委員／台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法