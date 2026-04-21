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社論》台灣需要中國施惠嗎？
星期專論》台灣為什麼需要增加國防預算？
自由共和國》渡邊將人／致台灣讀者 民主與自由正是臺灣的軟實力！（上）
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專欄
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
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社群
黑熊學院》如果能夠站著握手談生意 為什麼要跪著磕頭求施捨？
矢板明夫觀點》近日兩件事 高市早苗展現「能屈能伸」
汪浩時間》台商為什麼在中國艱困？——戳破鄭麗文的「政治甩鍋」謬論
黃澎孝練「孝」話》紀念馬關條約131週年 日本軍艦回來台海「跳曼波」⋯⋯⁉️
法操》【刑法小教室】撿走耳機還辯「我東西也常不見」 竊盜跟侵占哪裡不同？
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投書
自由開講》中共「戰略收縮」背後的真實危機
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自由廣場》漫畫︰分手擂台
2026/04/21 05:30
◎ 台南黑名
分手擂台.
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