自由廣場》王金平模式能否複製？李貞秀案的現實限制

◎ 莊宇森

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍，失去不分區立委身分後，前晚開直播時秀出文件，表示她至今尚未收到民眾黨中評會的通知書，且亦未簽署立法院的離職文件，但她已循前立法院長王金平模式，向台北地方法院聲請假處分，盼能讓民眾黨整體程序暫停。然而，李貞秀的不分區立委資格，乃繫屬於李貞秀是否具備民眾黨黨員資格，一旦喪失黨員身分，就一併喪失擔任民眾黨不分區立委的資格。

李貞秀與王金平所提起假處分，其「時機點」並不相同。王金平被開除黨籍後，在立法院尚未收文生效前，即聲請定暫時狀態之假處分，法院認為有定暫時狀態以保護其權利之必要。反觀李貞秀被開除黨籍後，則是在立法院收文生效後始聲請定暫時狀態之假處分，縱使法院認為有定暫時狀態以保護其權利之必要，其聲請之「時機點」亦已錯失。因此，李所聲請的假處分，其聲請時點相較於王金平案，確屬不利。

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此外，與王金平最大的不同，在於王金平案發生在二〇一三年，當時並無政黨法的存在。由於政黨法是從二〇一七年才開始施行，故王金平案適用的是人民團體法，法院裁准王金平在提供九三八萬元擔保後，在「確認黨員資格存在」訴訟判決確定之前，可繼續行使國民黨黨員權利。而李貞秀案則適用政黨法，政黨法特別重視政黨的自主權，若民眾黨依章程開除黨員（李貞秀），只要符合相關原則，法院就會予以尊重。

翻閱過去台灣政壇類似案例，除前述適用人民團體法的國民黨不分區立委王金平外，在二〇一七年政黨法施行後，時代力量不分區立委高潞‧以用於二〇一九年所聲請之定暫時狀態假處分，民進黨不分區立委邱彰於二〇二二年所聲請之定暫時狀態假處分，均遭法院以開除黨籍是政黨內部事務，法院不干預政治為理由而逕行駁回其聲請。因此，李貞秀案似無法逕與王金平案相比擬，而應與高潞•以用案及邱彰案較為類似。

（作者是公會法律顧問）

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