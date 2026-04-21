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自由廣場》引進印度移工 補缺工更要補制度

2026/04/21 05:30

◎ 魏思源

台灣缺工問題早已不是新聞。全台職缺數已突破一一二萬人，製造業與營造業首當其衝。與此同時，少子化與高齡化的雙重壓力，讓本地勞動力的缺口幾乎無從彌補。在此背景下，勞動部拋出最快今年引進首批印度移工的構想。

台灣目前移工來源僅有印尼、菲律賓、越南、泰國，相較於日本、韓國及新加坡均擁有十餘個來源國，移工結構顯得過度集中。這種單一依賴潛藏著不可忽視的風險，一旦其中任何一個來源國因政治摩擦或政策轉向暫停輸出勞工，台灣的勞動力供給將面臨難以即時補救的衝擊。引進印度移工，正是分散風險、強化人力供應韌性的關鍵一步，必須提前布局。

此舉也具備明確的地緣戰略意義。台灣政府近年積極推動印太戰略布局，與印度深化實質關係是其中重要一環。勞務合作備忘錄的簽署，正是在官方外交框架受限的情況下，以具體的產業合作為雙邊關係奠基。當印度同時是全球最大民主國家與最具潛力的新興經濟體，台印之間的勞動力合作不僅是人力調度，更是一種戰略性互信基礎。目前，日、韓、德乃至中東各國，無不積極赴印招募人力。若台灣猶豫不前，不僅可能在印度勞動力資源的分配上落居末位，更可能錯失與印度建立長期合作關係的戰略窗口。

當然，支持開放並不等於倉促行事。勞動部採取審慎漸進的方式，首批僅引進約一千名，以傳統製造業為優先，後續再滾動檢討。這樣的試行模式，既能讓政府累積實務經驗，也給社會足夠時間觀察與調適，屬務實作法。

然而，如何引進才是考驗治理能力的真正關鍵。政府必須確保整個招募與管理機制符合國際人權標準。過去移工遭仲介剝削、收取高額費用的問題屢見不鮮，若要讓印度移工的引進真正上軌道，政府必須大力推動直聘比例，建立透明公平的招募流程，讓勞工在抵台之前便能清楚掌握自身的權利與待遇，而非成為資訊不對稱下的受害者。

此外，台灣現有的失聯移工問題同樣不能迴避。因此，在推進印度移工政策的同時，必須同步強化現行管理制度，包括提升雇主責任、健全申訴管道，讓「引進」與「管理」並行不悖。

（作者是資訊工程師）

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