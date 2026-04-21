自由廣場》「雷」厲風行通過台海，國際航道不許惡霸染指

◎ 林逸民

美國與菲律賓例行年度「肩並肩」聯合軍事演習，日本今年首度派軍參演，展示第一島鏈軍事合作對抗區域威脅的決心，其中，在日本參演的三艘軍艦中，「雷」號護衛艦通過台灣海峽，讓中國暴跳如雷。而日本此舉，就是要昭告世人：台灣海峽是國際航道，不許中國染指。

伊朗戰爭使得全球各國對海峽航運的戰略性高度重視，伊朗與美國的封鎖與反封鎖之間，也提供了一個參考案例：當有惡霸國家威脅要封鎖國際航道重要海峽，美國將施予反封鎖。比起伊朗，中國更仰賴全球貿易，若遭反封鎖將生靈塗炭，美國在伊朗的強勢作為，可說完全澆熄了習近平以為用「灰色」封鎖措施就能得逞的天真想法。

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對於惡霸國家，傳達的訊息越清楚越好，美菲年度「肩並肩」聯合軍事演習，日本首度參加，參演國還包括澳洲，這次演習還展現了聯軍強大的火力投射能力，就是要傳達給中國清晰訊息：若敢犯第一島鏈雷池一步，勢必將遭熾烈火網殲滅。

日本更在參演的同時，刻意穿越台灣海峽，宣示台灣海峽為國際航道，中國若想干擾台海航運，就要面對國際軍事力量的反制。

不只日本，大多數台灣人最欽羨、離中國遙遠的紐西蘭，也積極對中國軍事野心進行反制，近日派出一架P-8A反潛巡邏機巡邏東海、黃海，中國更氣急敗壞破口大罵，卻毫無辦法。

紐西蘭表面的理由是在聯合國之下的北韓維和監視任務，但實際上，紐西蘭此舉，顯然是因應中國去年二月的盲目蠢動，竟派軍艦在澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海進行實彈演習，影響紐澳國家安全與海空交通，因此進行警告與反制。

中國軍艦事實上對紐澳毫無威脅能力，紐澳若是認真開戰，防護能力低落的中國軍艦在塔斯曼海將立刻面臨全軍覆沒的極高風險，中國卻故意「碰瓷」吃定紐澳不想輕啟戰端而拿著破銅爛鐵耀武揚威，紐西蘭當然嚥不下這口氣。

許多台灣人常認為台灣緊鄰中國備受欺凌，如果能遠離中國，位於太平洋中間就好了，那個位置正是紐西蘭，但紐西蘭一樣受到中國騷擾，紐西蘭的行動告訴我們，要避免欺負，躲得遠遠的也沒用，唯一的辦法是敢於反制惡霸。

當然，紐西蘭的底氣也不是來自於自己一個國家就能單挑中國，而是在美國領導下的聯盟，後方的紐澳，前方的第一島鏈，從日本、台灣、菲律賓，團結一心、固若金湯。日本航行台灣海峽，紐西蘭偵查東海黃海，都是為了共同的目標，那就是維護台海的自由開放與安全。此刻，台灣更應該自立自強，向盟友們證明自己自衛的決心。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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