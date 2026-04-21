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社論》拿納稅人的錢背叛台灣

2026/04/21 05:30

鄭麗文一行拿民主基金會補助款，最令許多納稅人驚訝與憤慨。（國民黨提供）鄭麗文一行拿民主基金會補助款，最令許多納稅人驚訝與憤慨。（國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文本月初的中國行，餘波盪漾，風波不斷。此行六天，機票、住宿、膳食及零用金四百八十萬元，全由台灣民主基金會補助，備受爭議，被指「拿納稅人的錢與獨裁者握手」；隨行的副主席李乾龍座車傳出被裝追蹤器，該黨誣指賴清德總統所為，卻是烏龍一場；隨行另一副主席蕭旭岑與馬英九基金會財務糾紛牽扯不清，馬本人據稱以「丟臉丟到習近平那邊去了」，震怒不已。同時，鄭麗文「與習近平合影」，個人風光，但外文媒體「削弱台灣自主性」、「淪為統戰工具」、「鬧劇」等負評紛紛湧現；日本媒體對她在南京中山陵講話批評日本十一次，尤其「感冒」。

鄭麗文一行拿民主基金會補助款，最令許多納稅人驚訝與憤慨。創立於二〇〇三年的基金會，旨在推展台灣民主外交，支持亞洲及世界各地民主化，經由增進政黨、智庫、民間團體參與國際交流，強化台灣民主形象，提升國際能見度及支持，歷年補助國內政黨從事國會外交及國內外民主人權交流活動。具體地說，它是推動民主外交的重要平台，以突破中國打壓我外交空間，如今竟補助鄭麗文一幫人前去中國「交流」，本末倒置，形同以公帑資助罪魁。據該黨向基金會要錢的計畫書，宣稱將為中國台商、台胞創造條件與環境，讓中國民眾及台商瞭解台灣民主現況，並推展台灣民主自由理念。

兩相對照，鄭麗文的中國行，民主基金會顯然當了冤大頭。最基本的，眾所周知，中國絕非民主國家，歷來在民主、自由、人權國際評比，從自由之家、傳統基金會、無疆界記者組織、經濟學人…，眾多機構都以其極權控制、壓抑異議、箝制民主而惡名昭彰，名列最末段。尤有甚者，它先後把西藏、新疆、香港關進不自由、不民主的藩籬，向為國際文明社會所不齒；現今猶千方百計，要併吞民主台灣，是我國唯一敵對境外勢力。面對此一敵對國家，藍黨因錯亂敵我意識或自甘下流，亟欲與其交流，那是該黨的事，公眾自有評斷；拿納稅人的錢為之，卻是絕大多數國人無以接受的。

再看鄭麗文一幫人在中國的言行，尤為說一套、做一套。她賣力配合中方演出，角色有如北京的棋子。「鄭習會」的時機及所有行程都由北京策劃掌控，新聞採訪嚴格限制，她全力配合：「九二共識、反對台獨」等老調之外，會見習大大時埋頭勤作筆記，事後記者會低頭翻找筆記，言必稱「習總書記」，次數達二十五遍。尤有甚者，南京中山陵之行雖口出「中華民國」名號，卻遮遮掩掩，彷彿見不得人。

事實簡單而明白，按民主基金會捐助暨組織章程第十八條第三款規定，「不得贊助涉及統獨之活動」，鄭麗文此行公然與中國唱和「反對台獨」，違反規定至為明顯，基金會還能視若無睹嗎？此外，一行人果真如該黨要錢的計畫書所說那般，試問: 「鄭習會」可曾隻字片語關切中國民主人權狀況，關懷三百多位在中國遭拘押、限制人身自由及失蹤的台灣人下落？且此行除了圍繞「九二共識」、「兩岸和平」等政治陳腔濫調，配合中國統戰，又可曾針對台商或中國民眾進行「推展台灣民主」的具體活動？

最諷刺的，民主基金會曾經被中國指為「台獨頑固份子關聯機構」，公開宣布制裁，禁止任何單位與基金會合作往來，相關人士不得入境。中國此舉，是因時任美國聯邦眾議院議長裴洛西二〇二二年八月來訪，以行動支持民主台灣；基金會當時是主要接待單位之一，中國跳腳，認為是「拉攏國際支持台獨」行為。基金會如今卻同意以政府捐贈的經費補助鄭麗文中國行，「凱子」、「盼仔」都不足以描繪這一讓納稅人痛心的愚行。

要錢時說得冠冕堂皇，實際作為卻龜龜縮縮，堂堂最大在野黨淪落至此，從其創黨總理孫文、一生反共的蔣家父子恐在九泉之下難以瞑目，現今泛藍死忠支持者也看不下去。果然，李乾龍雖稱該黨申請補助照制度走，若大家覺得有問題，也可以不申請。中常委、新北市議員林金結建議黨中央，社會既對此有疑慮，不如撤回申請。

事件本質上凸顯了台灣政治的極度錯亂。就現實說，中國是要吃掉台灣的敵對勢力，最大在野黨卻假謀和之名與其勾勾搭搭，且從二十一年前連戰的「和平之旅」起，一廂情願讓中國玩弄於股掌之間，其併吞野心更熾。如今藍黨變本加厲，前去北京公然背叛台灣，還要國庫買單；是可忍，孰不可忍？

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