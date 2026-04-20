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自由廣場》鄭麗文舔共舔到不可思議

2026/04/20 05:30

◎ 方復權

筆者無法置信，中國國民黨主席鄭麗文訪中回台後，阿諛奉承習近平的言論已經到了毫無羞恥與格局的境地，勝過兩岸分治超過一甲子以來，任何一位企圖顛覆台灣的民眾，堪稱數典忘祖之冠。

繼十五日受訪，她盛讚習近平在「鄭習會」上真情流露，說出「這次我真的看到了，什麼叫站在巨人的肩膀上」之外，十六日又上網紅「館長」陳之漢直播節目談論習近平時，竟說出「感覺到他真的想把我們當一家人」、「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」，還強調中國所謂的動武只是針對台獨勢力，並非針對全體台灣人民。

國民黨好歹也是百年大黨，從二〇〇五年「連胡會」開始，至今從未出現國民黨主席見過中共總書記後，赤裸裸俯首稱臣、卑躬屈膝的模樣。到底是習近平老練，還是鄭麗文稚嫩，見個面、吃頓飯，就輕易的被統戰了？奉勸國民黨趕緊發動罷免鄭麗文主席的機制，別讓她繼續成為中共或習近平的在台代理人，洗腦台灣民眾，成為國安的最大漏洞，因為習近平很可能利用五月中旬的「川習會」，對美國總統川普宣稱，台灣國會第一大黨愛好習近平或中國共產黨。

國民黨若無警覺，放任鄭麗文傷害自己，其實是幫了執政的民進黨一個大忙，因為鄭麗文舔共舔到不可思議，成為顛覆台灣的要角，全體國民黨都會跟著陪葬！

（作者從事國際貿易）

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