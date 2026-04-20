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自由廣場》（胡，怎麼說）鞭刑先打「屎包黨」自己，剛好而已！

2026/04/20 05:30

◎ 胡文輝

屎來屎去的「屎包黨」五十二藍委，主張在台灣實施中國滿清時代的「鞭刑」。鞭刑，若要實施，優先鞭在毀憲亂政、舔共賣台的屎包黨身上，剛好而已！

中國國民黨最近「屎來屎去」，臭氣衝天，一個名副其實的「屎包黨」！藍委徐巧芯大罵黨中央組發會和新北市黨部「一坨屎」；組發會高層回罵，那妳就是「屎」提名的屎成員…。

屎包黨藍委洪孟楷領銜、徐巧芯等五十二個「屎成員」連署提出鞭刑公投案。這個公投案包藏「屎」心，根本屎包黨丟出的「屎包」，企圖搞臭台灣。若屎包黨藍委真心主張鞭刑，那就直接提案修法，屎藍加盟友屎白在立院佔多數，馬上二、三讀通過即可揮鞭開打，但為何不修法卻提公投？

顯見鞭刑就是屎包黨的一石三鳥的屎心企圖，之一就是「公投綁大選」，藉此拉抬今年底九合一選舉屎黨屎選情；之二就是向民進黨丟出大屎包，若反對鞭刑就扣上縱容性侵犯、詐欺犯、虐童犯大帽子；之三就是藉鞭刑搞壞台灣國際形象，世界上各民主自由國家將不齒與不文明的鞭刑國台灣來往，幫中國孤立台灣。

鞭刑，是暴虐報復式刑罰，自古有之，民主自由普世文明昌盛後，絕大多數國家都廢除了，目前全世界只有十七國仍存，都是宗教神權及專制獨裁國家。中國在滿清末年變法時即廢鞭刑，中共政權也未實施鞭刑；日本在明治維新後廢鞭刑，但台灣被日治殖民時期仍有鞭刑，英國也在部分殖民地保留鞭刑。

屎來屎去的「屎包黨」強推鞭刑公投的心態，就是那種殘存的殖民台灣心態！「治亂世用重典」常被它扭曲而錯上加錯，過去，每當台灣治安不安事件升高，鞭刑就有人提出，但主流民意不支持，何況，鞭刑並未曾實證研究可益治安，而台灣的犯罪率在世界排最低前五名，何必曰鞭刑？

性侵、詐欺、虐童罪犯都很可惡，但若刑罰之外還要加鞭刑，那麼，匪諜、通敵叛國、舔共賣台、毀憲亂政、崩毀國防、巨大貪污圖利一百二十億等行徑，危害治安更危害國安、危害民主法治更危害每個台灣人民，就更應被狠狠鞭笞。屎包黨及屎包立委推鞭刑，就應先為兩年來犯下的禍國殃民罪行試鞭！

（作者為資深媒體人）

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