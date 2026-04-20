自由廣場》中共強推「惠台」措施 遂行介選之實？

◎ 高元智

在民主法治體系下，跨境經貿政策本應建立於對等協商與制度正當性之上。然而，北京於選前推出「惠台措施」，已無法再以單純經濟措施視之，而應界定為結合統戰操作與意圖影響選舉的策略安排，其目的在於介入台灣政治節奏，進而牽動年底選情走向。

進一步檢視中共對台措施內容，多為既有「卅一條」、「廿六條」等方案的重新拼接，並未展現任何實質制度創新。此種安排顯示，其政策形成並非基於經濟需求或制度成熟，而是精準對應台灣選舉時程，使原本應屬經貿交流的議題，被轉化為選舉敘事工具。

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更須正視的是，中國當前經濟結構本身已承受顯著壓力，包含房市持續低迷、內需動能不足，以及青年失業問題攀升等多重挑戰。在自身經濟基礎尚未穩定的情況下，仍對外宣稱可提供大規模利多，其可信度與實際履約能力自然存有高度疑慮。所謂優惠條件，實質更接近短期政治誘因，而非具備穩定性與可預期性的經貿互惠機制。

同時，其操作方式可能呈現明顯選擇性特徵，對於親中的政治勢力（如國民黨及部分縣市地方政治人物）釋放利多訊號，反之，對其他不同政治立場，則限縮或刻意忽略，進行差別化資源配置，不僅加深藍綠對立，也使經濟議題進一步被工具化為選舉動員手段。

再從制度面觀察，北京透過產業團體動員與輿論場域放大政策聲量，逐步建構外部壓力結構，並以「政策先行施壓、輿論隨後放大」的方式運作。此種操作不僅影響台灣政策自主性，更已對國家安全構成實質風險。

綜上所述，中共對台措施，已非單純經貿政策，而是以經濟包裝政治目的之介選工具，其核心在於透過利益誘因介入台灣選舉議題設定與地方政治結構，進而影響民主競爭環境之公平性與自主性。面對此一情勢，台灣更須堅守制度程序與國安底線，使民主決策免於在不對等資訊與外部操作下遭受系統性侵蝕！

（作者為法務人員）

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