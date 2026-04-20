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自由廣場》鞭刑無益台灣治安 又惡化國際形象

2026/04/20 05:30

◎ 陳俊光

中國國民黨團日前提出「特定犯罪增設鞭刑」公投案，企圖鼓動民粹風潮、影響年底大選。也有民眾以為鞭刑能改善治安，但其實是無用且有害。

根據Numbeo 二〇二六年全球安全指數，台灣高居第四；十七個有鞭刑制度的國家／地區中，只有阿聯酋略優於台灣，連新加坡都遜於台灣。只論公投案提及的強制性交，阿聯酋與新加坡的發案率更遠高於台灣（分別為每十萬人口一．五件與六．六件，對比台灣僅零．二七件；且阿聯酋報案率應遠低於台灣）。足證鞭刑無益於台灣治安。

許多研究證實：體罰不會讓孩子品行變好，只會讓他學會「在更強者不在場時、以暴力對待弱者」，也往往造成家庭暴力代間傳遞。同樣的，鞭刑也不會讓罪犯改過向善，只會讓受刑人更恨社會、在公權力看不到的地方對他人更殘忍、犯下更嚴重罪行。

「對虐童者施以鞭刑」更荒謬。包括虐死剴剴的劉姓保母（有Line對話為證）、所有成人體罰孩子的理由都是「小孩不乖（其實是大人生氣）就要打」，同鞭刑一樣是「以糾正錯誤為名、實則以暴力方式宣洩憤怒」。相對的，父母在不得已時對小孩採取暫時隔離（time-out）、就像國家使用自由刑懲罰罪犯，則有最小的野蠻化效應（brutalization）、也是先進國家唯一認可的管教／刑罰方式。

此外，鞭刑違反聯合國「禁止酷刑公約」、也違反台灣早已國內法化的「公民與政治權利國際公約」。又因為沒有新加坡的聯合國成員身分，台灣一旦施行鞭刑，必然會惡化國際形象、參與國際組織恐難上加難、甚至可能失去歐盟的入境免簽證待遇…這些可能的不良後果，或許藍委不在乎，但台灣人民卻必須慎重考慮。

比起無用有害的鞭刑，民間組織與本土小黨推動修法「未成年性侵案追訴期自成年起算」、並呼籲「加強支援第一線社工防治兒虐」，才是真能改善兒少福利的行動。

（作者為醫師）

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