自由廣場》主婦的國防大哉問 難道德日比較笨？

◎ 江秀鳳

我是一名家庭主婦，雖然不懂政治，但平常也有收看電視新聞報導。這段日子以來，新聞及節目上一直在爭吵關於台灣向美國購買武器的軍購案，這倒讓我心中升起了一些疑惑，還請教諸位先進為我解惑。

近來，德國與日本都相繼傳出擴張軍備的報導。德國為了應對俄羅斯威脅，新聞指出在預算資源有限下，仍計畫要大幅提高國防預算，先達到北約設定占GDP的二％標準，其後到二〇二九年，目標要擴大至占GDP的三．五％，用來建立歐洲最強大的常規軍，積極投入擴增軍備武器，強化國防；至於日本，則是為了應對中國、北韓與俄羅斯的武力擴張威脅，新聞報導指出希望透過防衛力整備計畫，目的在二〇二七年之前投入四十三兆日圓，將原來以防禦為主的軍備，調整成以長程反擊為主的武力規劃，並於今年已達成投入國防預算占GDP的二％目標，持續增強軍備。

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但反觀台灣，同樣在面對中國的武力威脅下…不，甚至是比日本更嚴重的威脅！因為中國對台灣是直接提及不放棄武力犯台，意圖要併吞統一台灣，屬於急迫的危險，但台灣的在野黨，怎麼會對向美國購買軍備武器的一．二五兆預算，一再推三阻四杯葛，甚至更主張縮減軍備預算呢？

同樣是應對中國的武力威脅，日本積極投入資源，唯恐力有未逮，反觀台灣的在野黨卻主張不必充分準備就能避戰，兩相對比之下，如果台灣在野黨阻撓軍購、縮減軍備預算的判斷是正確的，則證明德日的判斷錯誤，但難道這兩個先進國家竟會那麼笨嗎？！這正是我所不能理解之處，還請諸位先進釋疑，謝謝。

（作者為家庭主婦）

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