自由廣場》網戰第一線 留住資安人才的3大路徑！

◎ 張厚光

在看不見硝煙的戰場上，網路戰早已成為國家安全的第一道防線。國防部近日宣布，將網路戰專家級人員每月加給由五萬元提高至六萬元，並放寬菁英人員比例，試圖挽留流失中的資安人才。這是一個必要的動作，但若以為問題能就此解決，恐怕過於樂觀！

報告已經說得很清楚，近八成流失來自薪資不如民間。然而，這只是表層現象。真正讓人離開的，從來不只是錢，而是「成長」。

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資安人才的世界，是一個極度殘酷的競技場。技術更新以月為單位，攻防節奏以天計算。一旦環境無法接觸最前線技術、無法參與真正的攻防任務，再高的待遇，都只是延緩離開的時間。對高手而言，最可怕的不是辛苦，而是「變弱」。

國際經驗其實早已提供答案。美國的 U.S. Cyber Command，從來不強調終身留營，而是建立軍民流動的制度，讓人員在服役期間累積最前線經驗，退役後直接銜接科技產業。以色列的 Unit 8200 更是典型，年輕成員直接參與真實任務，離開後成為資安創業的中堅力量。這些體系的共同點，不是「把人留住」，而是「讓人變強」！

反觀我國，目前的制度仍帶有明顯的傳統框架：職涯路徑固定、任務內容保守、與民間連結有限。在這樣的環境下，加給再提高，頂多縮小薪資差距，卻無法彌補成長落差。

如果真要留才，政策方向應該從三個面向重新思考。第一，建立「短期高強度服役」制度，讓人才在三到五年間完成高密度實戰歷練，並明確與未來職涯接軌。第二，推動軍民雙軌機制，讓資安專才在平時於產業發展，必要時投入國防任務，擴大人才池。第三，也是最關鍵的一點，開放更具實戰性的任務環境，讓人員能參與真正的紅隊攻防與國際聯防，而非僅止於模擬與維運。

國防不是單純的組織問題，而是人才競爭的問題。當民間企業提供的是更快的成長曲線與更大的舞台，國軍若仍停留在以待遇為核心的思維，終究難以逆轉趨勢。

這場戰爭的本質，不在於誰開出更高的薪水，而在於誰能讓人才在最短時間內變得最強。

與其思考如何「留住人」，不如先問一個更根本的問題：這個體制，是否值得他留下？因為對真正的高手而言，他們離開，不是因為薪水不夠，而是因為這裡，已經不再是戰場！

（作者服務於漢翔航空）

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