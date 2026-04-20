社論》台灣需要中國施惠嗎？

中共祭出所謂惠台十項措施，賴清德總統反將一軍表示，台灣今年經濟成長率達7.37％，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。（歐新社資料照）

國共兩黨的鄭習會後，中共又祭出所謂惠台十項措施，作為贈予鄭麗文中國行的「大禮包」，企圖攏絡台灣人心。不料，中國「大禮包」的效果不僅受到質疑，更遭賴清德總統反將一軍表示，台灣今年經濟成長率達七．三七％，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」，引發中國的強烈反彈。這一「誰有能力幫助對方」，與「台灣與中國經濟孰優孰劣」的爭論，應該深入探討，讓真相愈辯愈明。

一般所謂「施惠措施」，對象應是經濟弱勢的一方，施惠者才能以經濟讓利增進雙方關係。而在兩岸經貿關係上，明明台灣經濟一直優於中國，但話語權卻被中國掌握，製造出中國經濟一片大好，台灣經濟低迷的假象。中國捏造這種錯誤認知印象，便可扮演「救世主」角色，操作對台施惠、讓利，藉以收買台灣人心。中國的操作，加上仇恨民進黨的藍白附和，自甘淪為中共統戰宣傳工具，使台灣出現兩種平行世界︰一個是實體經濟與資本市場快速成長，半導體、AI供應鏈成為維繫全球科技產業樞紐的台灣；一個卻是中共、藍白政客、網路酸民極力貶抑，似已淪為鬼島的台灣。中共的認知戰，助長了台灣的政黨惡鬥，甚至達到藍白為了下架民進黨政府，不惜毀憲亂政，撕裂台灣，接受中共的專制獨裁統治亦無所謂的地步。當前總預算、軍購的困局莫不肇因於此。中國的大外宣手法，成功地在部分台灣社群發酵，且相信的程度又與政黨屬性高度連結，導致台灣政治板塊的隙縫無法弭平。

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然而，台灣與中國經濟孰優孰劣，由客觀的數據比較，答案顯然台灣是領先的一方。先從最能展現國民財富的人均GDP比較起，根據國際貨幣基金（IMF）統計，去年台灣已突破三萬八千美元，遠高於中國的約一萬四千美元。尤有甚者，台灣人均GDP不但幾乎是中國的三倍，更超越日本﹙約三萬四千美元﹚、韓國﹙約三萬五千至三萬七千美元﹚，成為東亞第一。在經濟成長率上，台灣去年上修至八．七％，在IMF認定的先進經濟體中名列第一，而根據主計處預估，今年台灣的經濟成長率可上修到七．三七％，大幅領先中國、日本、韓國。耐人尋味的是，台灣GDP大幅成長的重要原因，在於出口大增，今年三月的出口值達到八〇一．八億美元，創下單月歷史新高。以此推估，台灣今年出口值估計約為八〇〇〇億美元左右，全球排行約可達到前十名。實體經濟之外，資本市場更是一飛沖天，近日台股指數屢創新高，市值一舉超越英國，躍升全球第七大市場。而股市的交易額更從馬英九時期低潮的一天二、三百億元，到現在上市櫃合計達上兆元，相關行業出現前所未見的榮景。

諷刺的是，中共三不五時就擺出台灣經濟救世主的姿態，但從小英到賴清德主政時期，台灣經濟得以「再度復興」，主要是製造業回流、科技業轉型、及降低對中國依賴所致。換言之，台灣過去的經貿過度集中於中國，在美中對抗之後，則開始與全球同步，與中國「脫鉤」、「去風險化」及打造「非紅供應鏈」。在馬英九時期，解決經濟低迷只有一帖偏方，就是寄望中國市場，並且與中國簽署ECFA、中客來台，均達到高峰，然而經濟低迷、產業被掏空、薪資成長停滯，馬英九所標榜的「六三三」﹙六％經濟成長率、三％失業率、三萬美元國民收入﹚徹底跳票。這一張馬英九開的空頭支票，到了小英、賴清德主政後力挽頹勢，「脫中入美、日、歐」後，才得以兌現。

從一些數據可以看出台灣降低對中經貿依賴的成果。在出口方面，台灣從二〇〇八年馬英九上任的二五一六億美元到二〇二五年六四〇七億美元，成長驚人。尤其在出口占比上，在二〇二〇年時，台灣出口中國占比約達四三．九％，到今年三月剩下二三．七％。而台灣對美國與東南亞的出口比例都大過於中國。另一個重要數據是，金管會公布最新二〇二五年台股上市（櫃）公司赴中國及海外（非中）投資統計；台股公司西進投資總額首度出現倒退，且年大減五三五億元；反觀非中海外投資則大爆發，年增逾一．一兆元，創下歷史新高紀錄。可見中國市場不再是台商的重要選擇。

中國經濟不如台灣，已是客觀的事實，但中國在話術上卻用十四億人口的總體經濟規模約十九兆美元，來對比人口大約只有中國六十分之一的台灣總體經濟規模。而台灣今年GDP，據IMF預估約九七七〇億美元。換言之，中國人口大約是台灣的六十倍，但總財富卻只有約二十倍，由此可見，台灣經濟大幅領先中國是顯而易見的事實。尤有甚者，台灣近年經濟的蛻變來自科技，而中國提出的惠台措施是舊酒裝新瓶，根本不可能對台灣經濟有重大助力。其實，台灣缺少的從來不是中國的特殊優惠，只要雙方回到自由市場與公平貿易機制，不再設置政治障礙，就可以達到對台灣與中國的雙贏效果。

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