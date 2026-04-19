自由廣場》公督盟藍白掛零警示 別再把政治表演當監督！

◎ 不孝

公督盟公布第十一屆第四會期立委評鑑，優秀立委卅人全由民進黨包辦，國民黨與民眾黨則雙雙掛零。這個結果當然會引發政黨攻防，但真正值得追問的，不是誰得獎、誰落榜，而是藍白近來最愛宣傳的強力監督，為何一碰到透明、審查與問政基本功，就立刻露出破綻。

公督盟不是公權力機關，評鑑當然可以被檢驗，這次掛零不能當成最後判決，但也不能一句立場操作就一筆帶過。這套評鑑歷時半年，經過廿一場初審會議，也納入二三七八人次公民評鑑。更重要的是，過去國眾兩黨立委也曾拿過優秀肯定。這表示問題不在政黨身分，而在藍白這個會期的整體表現，確實出了明顯問題！

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最難替藍白辯護的，不是衝突太多，而是連最基本的公開都做不好。兩黨拒絕揭露公費助理聘用、立委兼職等資訊，正好踩到社會最在意的透明底線。立委監督行政部門，本來就更該接受社會檢驗。如果一面高喊反黑箱，一面把自身資訊關起來，監督就很容易從公共責任滑成政治表演！

更值得警惕的，是把議事衝突本身當成政績。上會期本是預算審查重點期，卻連總預算都未能正常審查。在野黨當然可以反對政策，也可以強硬杯葛，但監督不能只剩衝突場面。真正的監督，還是要回到條文、預算與替代方案，用可以受檢驗的內容說服社會。

藍白若繼續把聲量當實力，把衝突當成果，最後耗掉的，不只是某一會期的分數，而是國會最基本的信用。監督不是比誰喊得更大聲，也不是比誰鬧得更兇。監督的分量，終究來自透明、程序、審查與責任。這些基本功若補不回來，公督盟這次掛零，就不會只是一次失分，而是藍白把表演誤當監督的證明。

（作者為退休人士）

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