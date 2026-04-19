自由廣場》在印度六年 我見證的古道熱腸

◎ 董玉莉

近日關於引進印度移工的討論沸沸揚揚，看著網路上種種對於印度文化的疑慮甚至標籤化，我不禁想起在那片大地生活過的六載寒暑。二〇〇五年，我隨外子移居新德里並在當地求學，直到二〇一一年才回台。這段長達六年的生命經驗，讓我看見了偏見之外，最真實、也最溫暖的印度面貌。

在印度，最令外國人印象深刻的往往是他們驚人的熱心！那幾年，常請司機開車載我們出遊，當時GPS導航還不普及，司機常需要下車問路，每次只要車子停下來，才一轉眼，車窗外就圍攏七、八位路人爭相提供意見，每人都想確保我們沒有走錯方向。

請繼續往下閱讀...

也有幾次，我在路邊招三輪車時，常有幾位司機同時報價，我自然選擇最便宜的那位。有趣的是，有時低價成交的司機並不認得路，而那些報高價、剛失去這門生意的司機們，不但不會冷眼旁觀，反而熱切地指引正確的方向。這種「買賣不成仁義在」的單純與熱誠，超越了商業競爭，常讓身為異鄉人的我感到不可思議。

當我與家人在景點自拍時，路過的印度民眾常主動上前，一邊露出燦笑，一邊詢問是否需要協助掌鏡？最難忘的一次，是我返家時發現一頭牛優哉地橫躺在家門口，當日家中警衛請假，我正手足無措，隔壁鄰居的警衛見狀，二話不說便扯開嗓門，呼喚附近的行人與騎士，原本素不相識的過客紛紛停下腳步，七手八腳地協助引導牛隻離開。

求學期間，身為班上唯一的外國人，印度同學對我極為照顧。他們時常帶著家裡手做的印度甜點與我分享。聊天時，若發現我因為文化隔閡而沒聽懂他們的笑話，也會貼心地停下來解釋，深怕我因此感到冷落。那份甜膩的滋味與爽朗的笑聲，包裹著的是將異鄉人視為友人的體貼。即便回台十多年，仍與當年的印度好友保持聯繫。

引進勞動力確實需要完善的配套與管理，但在政策討論之餘，或許我們能先試著放下對特定族群的刻板印象。印度國土很大、是全球人口最多的國家，當然有其複雜的社會問題，但那裡同樣充滿了溫馨、樂觀且樂於助人的靈魂。如果我們能多一分理解，少一分標籤，或許能發現，那些即將來到這片土地的人們，也可能是當年那個在街頭熱心幫我指路、或是端著甜點分享友誼的良善之人。

（作者為大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法