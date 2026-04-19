自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》在印度六年 我見證的古道熱腸

2026/04/19 05:30

◎ 董玉莉

近日關於引進印度移工的討論沸沸揚揚，看著網路上種種對於印度文化的疑慮甚至標籤化，我不禁想起在那片大地生活過的六載寒暑。二〇〇五年，我隨外子移居新德里並在當地求學，直到二〇一一年才回台。這段長達六年的生命經驗，讓我看見了偏見之外，最真實、也最溫暖的印度面貌。

在印度，最令外國人印象深刻的往往是他們驚人的熱心！那幾年，常請司機開車載我們出遊，當時GPS導航還不普及，司機常需要下車問路，每次只要車子停下來，才一轉眼，車窗外就圍攏七、八位路人爭相提供意見，每人都想確保我們沒有走錯方向。

也有幾次，我在路邊招三輪車時，常有幾位司機同時報價，我自然選擇最便宜的那位。有趣的是，有時低價成交的司機並不認得路，而那些報高價、剛失去這門生意的司機們，不但不會冷眼旁觀，反而熱切地指引正確的方向。這種「買賣不成仁義在」的單純與熱誠，超越了商業競爭，常讓身為異鄉人的我感到不可思議。

當我與家人在景點自拍時，路過的印度民眾常主動上前，一邊露出燦笑，一邊詢問是否需要協助掌鏡？最難忘的一次，是我返家時發現一頭牛優哉地橫躺在家門口，當日家中警衛請假，我正手足無措，隔壁鄰居的警衛見狀，二話不說便扯開嗓門，呼喚附近的行人與騎士，原本素不相識的過客紛紛停下腳步，七手八腳地協助引導牛隻離開。

求學期間，身為班上唯一的外國人，印度同學對我極為照顧。他們時常帶著家裡手做的印度甜點與我分享。聊天時，若發現我因為文化隔閡而沒聽懂他們的笑話，也會貼心地停下來解釋，深怕我因此感到冷落。那份甜膩的滋味與爽朗的笑聲，包裹著的是將異鄉人視為友人的體貼。即便回台十多年，仍與當年的印度好友保持聯繫。

引進勞動力確實需要完善的配套與管理，但在政策討論之餘，或許我們能先試著放下對特定族群的刻板印象。印度國土很大、是全球人口最多的國家，當然有其複雜的社會問題，但那裡同樣充滿了溫馨、樂觀且樂於助人的靈魂。如果我們能多一分理解，少一分標籤，或許能發現，那些即將來到這片土地的人們，也可能是當年那個在街頭熱心幫我指路、或是端著甜點分享友誼的良善之人。

（作者為大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書