自由廣場》標示問題的文化衝擊 正視簡體字商品的市場治理

◎ 陳虹宇

近年來，台灣街頭與電商平台上，愈來愈常見帶有簡體字標示或包裝的商品。依我國現行法規，商品進入市場流通前本應完成合規的繁體中文標示；然實務上，部分商品卻在標示尚未完備前便已流入市場，使標示制度未能充分發揮功能。

商品標示是消費者判斷商品來源、用途、成分、風險及安全性的重要依據。要求商品提供合規的繁體中文標示，旨在協助消費者清楚閱讀並正確理解資訊，進而作出適當判斷。

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隨著跨境電商與網路交易普及，商品流通日益呈現小額、多批、分散的樣態。現行制度下，商品標示高度仰賴業者自律，而主管機關多透過事後檢舉機制處理。當商品流通速度加快、來源趨於零散，這套以業者自律為主的管理方式，便較難有效回應實務監管需求。

在此結構下，即使法律門檻未變，標示合規仍可能被視為一筆可延後處理的成本。部分業者為節省標示轉換作業，直接沿用原中國市場的簡體字包裝，未完成繁體中文標示即投入銷售；部分電商平台則因管理機制未盡完善，賣家對法規要求亦不熟悉，使標示未符規範之商品持續流通。久而久之，市場逐漸習以為常，形成「看得懂就好」的心態，對標示合規的嚴肅要求也隨之淡化。

真正承擔風險的是消費者。繁簡文字在日常語境中或許尚可推敲，但在專業術語、成分資訊、規格說明及警語提醒等內容上，兩岸用語存在明顯差異。資訊若未經妥善轉換，消費者便可能誤解商品內容；一旦涉及過敏原、使用禁忌或安全警示，受損的將是民眾的知情權與消費安全。

此問題之影響亦延伸至公共生活領域。繁體中文作為台灣公共資訊環境的一部分，承載著社會的閱讀習慣與文化記憶。當未經轉換的簡體字資訊頻繁進入日常消費場景，將影響整體語言環境及社會對公共資訊秩序的期待。

面對制度規範未能充分落實於市場運作的現況，政府應在兼顧貿易便利的同時，強化業者前端合規責任，並督促電商平台完善管理機制、加強賣家法規教育，以守住商品資訊透明的底線。唯有健全治理架構，才能保障消費者安全、維持市場交易秩序，並守護台灣公共生活的文化根基。

（作者為行政院青年諮詢委員、美國華府及紐約州律師）

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