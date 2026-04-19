自由廣場》在遠方種樹的人 看見台灣外交的真正價值！

◎ 劉哲廷

每當台灣談外交，社會總習慣用數字衡量成敗：邦交國剩幾個、斷交幾個、哪一國人口多少、值不值得投入資源。彷彿外交只是成本與收益的計算題，誰花得少、拿得多，誰就算勝利。

但外交從來不只是交易。外交是一個國家如何理解自己，也如何對待世界的方式。

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賴總統即將出訪史瓦帝尼。許多人當成例行公事：拜訪非洲唯一友邦、出席王室慶典。然而值得思考的，不是行程本身，而是台灣為何能在遙遠的非洲仍保有朋友？在中國龐大資金與市場壓力之下，這份關係代表了什麼？

答案或許就在那些不常上新聞的地方。

多年來，台灣在非洲推動醫療合作、農業技術、職業訓練與中小企業輔導。這些基礎工作並不壯觀，沒有高樓、港口與鐵路，也沒有亮眼鎂光燈。但它們做的是另一件事：讓受援者擁有能力，讓地方社群能靠自己站起來。

這正是台灣與中國外交模式的根本差異。

中國以龐大建設展示影響力。道路、港口、體育館、政府大樓，一座座工程快速落成，伴隨的是貸款、合約與政治條件。接受資金也被要求接受北京的政治框架。經濟合作與政治忠誠綁在一起。

當發展建立在依賴之上，代價往往在多年後才浮現。部分國家面臨沉重債務壓力，地方產業未能同步成長，工程利益多半回流外國企業。橋蓋起來了，人民卻未必更自由；路修好了，國家卻可能更難自主。

威權體制最擅長的，就是把依賴包裝成援助。

台灣沒有用市場脅迫他人。我們走一條較慢的路：以技術合作、人才培育與制度經驗建立信任。這條路沒有立即掌聲，卻可能留下更長遠的成果。當一名護理師在偏鄉服務，當一位農民學會改善收成，當一位青年因技能培訓找到工作…這些改變雖然無法變成頭條，卻是真實發生的進步。

當然，台灣不能只把「價值外交」當成自我感動的口號。若我們在海外談民主、人權與透明治理，國內也必須面對貧富差距、勞權問題、地方黑金與制度改革等。外交形象，終究來自內部治理。

而且真正的連結，不由距離決定，是由彼此需求決定。公共衛生、教育、青年就業、氣候變遷、數位轉型，這些問題跨越國界，也需要合作解方。

兩岸在外交上的競爭，表面看是邦交國之爭，實際上是兩種治理模式之爭：一種相信強權、命令與服從；另一種相信協商、參與與人民的選擇權。前者速度快，後者過程慢。

有些路，正因為慢，才走得遠。真正能留下來的，不是更高的紀念碑，而是那些在遠方種樹的人！

（作者為詩人，自由工作者）

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