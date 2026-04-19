自由廣場》中共精選 台灣25隻「敘事服務吉祥物」

◎ 竹木一工

最近中共把魯迅打造成中國共產黨吉祥物。在紹興的童年求學舊址，魯迅紀念館牆上標誌習近平最喜歡的口號：「傳承紅色基因，弘揚愛國主義。」

《紐約時報》近日「從反體制先鋒到中共吉祥物：魯迅被誰磨平了稜角？」報導指出，魯迅曾寫道：「中國的人們，遇見帶有會使自己不安的徵兆的人物，向來就用兩樣法：將他壓下去，或將他捧起來。」一九四〇年，毛澤東稱魯迅是「空前的民族英雄」，將他捧上神壇。如今中共正努力重新包裝中國歷史、將魯迅形塑成為官方敘事服務的典型案例。顯然魯迅突成中共吉祥物，只因他成了可為中共「官方敘事服務」的典型案例。

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最近中共亦在台灣挑了廿五隻可為其「敘事服務的吉祥物」。根據法媒《rfi》報導，中國官媒正越來越多地放大台灣人批評執政黨的聲音，中共將這些聲音融入官媒及社群平台的反民進黨信息洪流中傳播，這些平台包括Facebook、TikTok和YouTube及抖音，信息經美化後以某種方式呈現，從而掩蓋了中國介入的痕跡。

名列中共最愛的廿五人，十三人隸屬國民黨，包括現任立委、黨代表及前任官員。二人是支持統一的小黨高官，其他十人則因批綠而聞名的網紅，如「館長」，即高居第二，榜首則是國民黨黨魁。

美國智庫邦妮．格拉澤表示，「這種信息洪流營造了一種氛圍，使中國更容易贏得支持，因為其戰略實際上旨在瓦解士氣，灌輸心理上的絕望感，讓人們相信，如果保持獨立自主，他們將沒有未來，而最好的選擇是與中國結盟」，中共從台挑選廿五隻吉祥物的陽謀路人皆知，國人須警惕，國安單位應速謀對策！

（作者從商）

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