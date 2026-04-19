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專欄
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
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南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
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社群
李忠憲的思考》我們為什麼討厭虛偽？黃國昌開除李貞秀
汪浩時間》中國是美伊戰爭的最大輸家！
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自由廣場》動員公協會施壓？「以民逼官」識破中共手法
自由廣場》漫畫︰上了賊船
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自由廣場》標示問題的文化衝擊 正視簡體字商品的市場治理
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自由廣場》漫畫︰上了賊船
2026/04/19 05:30
◎ 台南黑名
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