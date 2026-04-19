自由廣場》動員公協會施壓？「以民逼官」識破中共手法

◎ 趙靖心

陸委會證實，中國近期將動員台灣旅行、旅館、食品、糕餅、水果與遊覽車等七大公協會發聲，刻意營造所謂「民間需求壓力」，進一步對政府施壓以牽動政策走向。一旦公權力因而讓步，即等同承認外部勢力得以透過政治操作，間接穿透台灣內部治理防線，國人應提高警覺！

中國公佈十項對台措施，我政府已表態不開放兩岸直航航點、自由行後，中方以恢復兩岸直航為名再度施壓，其本質已不屬於一般正常經貿往來，而是試圖在結構上重建過去的依附關係，其決策邏輯顯然不在市場可行性，而在於政治布局與戰略連動，若仍從觀光復甦或產業需求的角度切入，不僅錯置問題核心，更可能對台灣整體國安風險結構形成根本性誤判。

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中共長期透過「中國註冊」制度，將進入市場條件轉化為政治約束工具。台灣食品、農產品及加工製品若欲進入中國市場，必須取得相關註冊資格，然而審查標準不透明、程序缺乏明確規範，亦不存在穩定且可預期的救濟機制。二〇二一年鳳梨遭突襲式暫停輸入，二〇二二年釋迦與蓮霧接續遭片面禁令，對農業產地與價格結構造成直接衝擊；食品業亦曾因註冊未通過而遭整批排除市場。這些經驗清楚顯示，中國市場並非單純的投資環境，而是以政治條件決定進出口，其決策來源並非供需，而是權力。

中國過去觀光與運輸領域之「一條龍模式」，從客源輸出、行程設計、購物站安排到金流分配，多採行強勢主導及操作。台灣旅行社、旅館、餐飲與遊覽車業者被迫承接低價團體，利潤遭壓縮、議價能力被削弱，產業逐步向依附型結構傾斜，且政策或政治環境一旦變動，中方即刻切斷客源，使整條產業鏈瞬間失去運作基礎。

與中國交流的前提必須建立在制度對等與去政治化之上，對於任何包裝為利多的開放措施，都應採取更高標準審視。否則，台灣產業將受制於中共統戰框架，而逐步失去自主空間！

（作者為文字工作者）

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